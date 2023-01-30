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Олег Романов рассказал, какие объединения смогут выдвигать своих делегатов на ВНС

30 января 2023 20:13
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Новости Беларуси. Проект Закона «О Всебелорусском народном собрании» принят на заседании десятой сессии Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на повестке было 13 вопросов. Говорили о том, как сохранить мир и порядок внутри страны, несмотря на вызовы и угрозы с внешнего контура.  

Олег Романов рассказал, какие объединения смогут выдвигать своих делегатов на ВНС-1

Одобрили сенаторы и законопроект «Об основах гражданского общества». По мнению парламентариев, документ поможет повысить уровень гражданской ответственности, правовой культуры, а также привлечь людей к решению значимых общественно-политических, социальных и других вопросов.  

Олег Романов рассказал, какие объединения смогут выдвигать своих делегатов на ВНС-4

Олег Романов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Представители гражданского общества смогут стать делегатами ВНС и выдвигаться непосредственно от субъектов гражданского общества: от общественных объединений, профессиональных союзов, которые имеют численность не менее 100 тысяч человек.  

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Оксана Семашко # Олег Романов # Фотофакт

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