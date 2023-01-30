Олег Романов рассказал, какие объединения смогут выдвигать своих делегатов на ВНС

Новости Беларуси. Проект Закона «О Всебелорусском народном собрании» принят на заседании десятой сессии Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на повестке было 13 вопросов. Говорили о том, как сохранить мир и порядок внутри страны, несмотря на вызовы и угрозы с внешнего контура.
Одобрили сенаторы и законопроект «Об основах гражданского общества». По мнению парламентариев, документ поможет повысить уровень гражданской ответственности, правовой культуры, а также привлечь людей к решению значимых общественно-политических, социальных и других вопросов.
Олег Романов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Представители гражданского общества смогут стать делегатами ВНС и выдвигаться непосредственно от субъектов гражданского общества: от общественных объединений, профессиональных союзов, которые имеют численность не менее 100 тысяч человек.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Сивец: «Уже пошагово понимаем, какой будет механизм избрания всех представительных органов власти»
Беларусь перестанет работать с Польшей и Францией в сфере образования. На что это влияет?
В Беларуси ликвидируют политические партии, которые не приносят пользы обществу