Совет Республики одобрил законопроект «О Всебелорусском народном собрании»

Новости Беларуси. Проект закона «О Всебелорусском народном собрании» принят на заседании 10 сессии Совета Республики. Как стало известно, состав ВНС сформируют в течение двух месяцев после единого дня голосования, а уже весной 2024-го состоится первое заседание народного вече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению парламентариев, это передовой современный опыт народовластия. В обязательном порядке делегатами ВНС станут представители власти и граждан, которые трудятся в различных отраслях по всей стране. При этом на профессиональной основе будут работать лишь председатель и его заместители, а все остальные – на общественных началах. На каждого делегата собрания будут распространены единые антикоррупционные правила. Существенно вмешиваться в работу организаций и объединений представители собрания не будут, только в исключительных случаях в интересах белорусского общества и государства.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Принимая вот этот закон, мы придаем ему статус государственного органа, высшего органа народовластия. Мир очень неспокоен, и чтобы наша страна развивалась, жила по своим законам, суверенной и независимой, конечно, у нас должен быть такой орган, который позволит в критические моменты принимать очень важные и серьезные для нашей страны и нашего народа решения.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Данный законопроект достаточно активно обсуждался. Выносился на общественное обсуждение. Вносились серьезное предложения, замечания, часть из которых как раз при доработке этого законопроекта были учтены. Это как раз свидетельство того, что мы имеем дело с прямой демократией, с прямым волеизъявлением народа, принципом народовластия. Я думаю, что автором этого законопроекта выступает все белорусское общество.

Всего на повестке сегодняшнего заседания – 13 вопросов. Говорили о том, как сохранить мир и порядок внутри страны, несмотря на вызовы и угрозы с внешнего контура. Принято решение приостановить сотрудничество с Польшей и Францией в сфере образования, чтобы оттуда нам не навязывали чуждые белорусам идеалы и ценности. Также в стране подлежат ликвидации политические партии, которые пропагандируют вражду, военные действия, терроризм и экстремизм. Кроме того, одобрили сенаторы законопроект «Об основах гражданского общества». По мнению парламентариев, документ поможет повысить уровень гражданской ответственности, правовой культуры, а также привлечь людей к решению значимых общественно-политических, социальных и других вопросов.