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В Беларуси ликвидируют политические партии, которые не приносят пользы обществу

30 января 2023 20:10
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Новости Беларуси. Проект Закона «О Всебелорусском народном собрании» принят на заседании десятой сессии Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на повестке было 13 вопросов. Говорили о том, как сохранить мир и порядок внутри страны, несмотря на вызовы и угрозы с внешнего контура.  

В Беларуси ликвидируют политические партии, которые не приносят пользы обществу-1

Оксана Семашко, корреспондент:  
Также сегодня в верхней палате белорусского парламента приняли решение о перерегистрации Минюстом политических партий. Ликвидации на основании Верховного суда подлежат те, кто не приносит никакой пользы нашей стране и белорусам. Более того, пропагандирует вражду в обществе, военные действия, терроризм и экстремизм.  

В Беларуси ликвидируют политические партии, которые не приносят пользы обществу-4

По словам министра юстиции Сергея Хоменко, в политических партиях не место «случайным попутчикам, которые хотят пиариться на вредительстве своей стране». А вот тем, кто будет популяризировать наши национальные интересы – зеленый свет. Расширится и представительство политических партий в регионах.  

В Беларуси ликвидируют политические партии, которые не приносят пользы обществу-7

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
В каждой области должно быть не менее 100 членов партий, представительства должны быть созданы не менее чем в 1/3 областей и не менее чем в 1/3 районов, включая город Минск. И, конечно, повышается партийная численность до пяти тысяч членов. Это очень важно.  

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# Белорусские партии # общество # Оксана Семашко # Олег Дьяченко # Сергей Хоменко # Фотофакт

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