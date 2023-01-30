В Беларуси ликвидируют политические партии, которые не приносят пользы обществу
Новости Беларуси. Проект Закона «О Всебелорусском народном собрании» принят на заседании десятой сессии Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на повестке было 13 вопросов. Говорили о том, как сохранить мир и порядок внутри страны, несмотря на вызовы и угрозы с внешнего контура.
Оксана Семашко, корреспондент:
Также сегодня в верхней палате белорусского парламента приняли решение о перерегистрации Минюстом политических партий. Ликвидации на основании Верховного суда подлежат те, кто не приносит никакой пользы нашей стране и белорусам. Более того, пропагандирует вражду в обществе, военные действия, терроризм и экстремизм.
По словам министра юстиции Сергея Хоменко, в политических партиях не место «случайным попутчикам, которые хотят пиариться на вредительстве своей стране». А вот тем, кто будет популяризировать наши национальные интересы – зеленый свет. Расширится и представительство политических партий в регионах.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В каждой области должно быть не менее 100 членов партий, представительства должны быть созданы не менее чем в 1/3 областей и не менее чем в 1/3 районов, включая город Минск. И, конечно, повышается партийная численность до пяти тысяч членов. Это очень важно.
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