В Беларуси ликвидируют политические партии, которые не приносят пользы обществу

Новости Беларуси. Проект Закона «О Всебелорусском народном собрании» принят на заседании десятой сессии Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на повестке было 13 вопросов. Говорили о том, как сохранить мир и порядок внутри страны, несмотря на вызовы и угрозы с внешнего контура.

Оксана Семашко, корреспондент:

Также сегодня в верхней палате белорусского парламента приняли решение о перерегистрации Минюстом политических партий. Ликвидации на основании Верховного суда подлежат те, кто не приносит никакой пользы нашей стране и белорусам. Более того, пропагандирует вражду в обществе, военные действия, терроризм и экстремизм.