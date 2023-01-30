Беларусь перестанет работать с Польшей и Францией в сфере образования. На что это влияет?

Новости Беларуси. Проект Закона «О Всебелорусском народном собрании» принят на заседании десятой сессии Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на повестке было 13 вопросов. Говорили о том, как сохранить мир и порядок внутри страны, несмотря на вызовы и угрозы с внешнего контура.
Принято решение приостановить сотрудничество с Польшей и Францией в сфере образования, чтобы оттуда не навязывали чуждые белорусам идеалы и ценности.
Екатерина Серафинович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Пагадненнем вызначаюцца асноўныя накірункі дзейнасці двухбаковага супрацоўніцтва ў сферы адукацыі. Гэта і прамые кантакты паміж навучальнымі ўстановамі, навуковымі арганізацыямі, а таксама абмен студэнтамі, аспірантамі, выкладчыкамі. Таксама прадугледжвалася перападрыхтоўка выкладчыкаў беларускай і польскай філалогіі.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Сивец: «Уже пошагово понимаем, какой будет механизм избрания всех представительных органов власти»
В Беларуси ликвидируют политические партии, которые не приносят пользы обществу
Олег Романов рассказал, какие объединения смогут выдвигать своих делегатов на ВНС