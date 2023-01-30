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Беларусь перестанет работать с Польшей и Францией в сфере образования. На что это влияет?

30 января 2023 20:14
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Новости Беларуси. Проект Закона «О Всебелорусском народном собрании» принят на заседании десятой сессии Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на повестке было 13 вопросов. Говорили о том, как сохранить мир и порядок внутри страны, несмотря на вызовы и угрозы с внешнего контура.  

Беларусь перестанет работать с Польшей и Францией в сфере образования. На что это влияет?-1

Принято решение приостановить сотрудничество с Польшей и Францией в сфере образования, чтобы оттуда не навязывали чуждые белорусам идеалы и ценности.  

Беларусь перестанет работать с Польшей и Францией в сфере образования. На что это влияет?-4

Екатерина Серафинович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Пагадненнем вызначаюцца асноўныя накірункі дзейнасці двухбаковага супрацоўніцтва ў сферы адукацыі. Гэта і прамые кантакты паміж навучальнымі ўстановамі, навуковымі арганізацыямі, а таксама абмен студэнтамі, аспірантамі, выкладчыкамі. Таксама прадугледжвалася перападрыхтоўка выкладчыкаў беларускай і польскай філалогіі.  

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# Государственная политика в области образования # общество # Оксана Семашко # Екатерина Серафинович # Фотофакт

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