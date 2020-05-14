Ситуация с коронавирусом в Столбцах. Развенчиваем мифы и рассказываем, что на самом деле происходит в городе

Новости Беларуси. Столбцы. Вот уже больше месяца это город на слуху. Какие только сообщения оттуда не приходят! Что из этого правда, а что утрированная, как водится, молва, рожденная вполне объяснимым страхом?
Новости Беларуси. Столбцы. Вот уже больше месяца это город на слуху. Какие только сообщения оттуда не приходят! Что из этого правда, а что утрированная, как водится, молва, рожденная вполне объяснимым страхом?
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Столбцы. 70 км от Минска. В райцентре проживают 17 тысяч человек. В районе – 39 тысяч. Здесь и сейчас мы находимся для того, чтобы узнать, так ли страшен черт, как его малюют. По крайней мере, в интернете.
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Итак, прохожие в масках действительно встречаются. Из личных наблюдений: больше половины соблюдают респираторную гигиену. Людей в городе, по будничным меркам, достаточно. Добираемся до эпицентра всех «псевдонездоровых интриг».
Медики Столбцов, впрочем, как и во всей стране, продолжают сражаться с вирусным вызовом. Бой неравный, но перевес за теми, кто в белом СИЗ-костюме.
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И так обидно, и это уже ремарка не от себя, что честь людей в белом очерняют слухи. Вот такое осложнение общественного диагноза.
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