«Я ничего не боюсь». Что изменилось в белорусских школах, и носят ли дети маски

Новости Беларуси. В агрогородке Вишневец динамика жизни не переменна. Все то же лобное место у сельмага. Масочный тренд уже прослеживается меньше.

А вот школьники все же здоровый аксессуар этого весеннего сезона носят. Грызть гранит науки, признаются, он не мешает.

Алина Авлохова, ученица Вишневецкой средней школы:

Я ничего не боюсь, хожу в школу. Главное – знания!