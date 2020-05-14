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«Я ничего не боюсь». Что изменилось в белорусских школах, и носят ли дети маски

14 мая 2020 16:42
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Новости Беларуси. В агрогородке Вишневец динамика жизни не переменна. Все то же лобное место у сельмага. Масочный тренд уже прослеживается меньше.  

«Я ничего не боюсь». Что изменилось в белорусских школах, и носят ли дети маски-1

А вот школьники все же здоровый аксессуар этого весеннего сезона носят. Грызть гранит науки, признаются, он не мешает.  

«Я ничего не боюсь». Что изменилось в белорусских школах, и носят ли дети маски-4

Алина Авлохова, ученица Вишневецкой средней школы:  
Я ничего не боюсь, хожу в школу. Главное – знания!  

«Я ничего не боюсь». Что изменилось в белорусских школах, и носят ли дети маски-7

«Я ничего не боюсь». Что изменилось в белорусских школах, и носят ли дети маски-9

Ирина Клочко, директор Вишневецкой средней школы:  
Сейчас у нас посещаемость где-то 85-90 %.  

«Я ничего не боюсь». Что изменилось в белорусских школах, и носят ли дети маски-12

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# Коронавирус # общество # Анастасия Дехтяр # Алина Авлохова # Ирина Клочко # Фотофакт

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