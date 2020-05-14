«Я ничего не боюсь». Что изменилось в белорусских школах, и носят ли дети маски

Новости Беларуси. В агрогородке Вишневец динамика жизни не переменна. Все то же лобное место у сельмага. Масочный тренд уже прослеживается меньше.
Новости Беларуси. В агрогородке Вишневец динамика жизни не переменна. Все то же лобное место у сельмага. Масочный тренд уже прослеживается меньше.
А вот школьники все же здоровый аксессуар этого весеннего сезона носят. Грызть гранит науки, признаются, он не мешает.
Алина Авлохова, ученица Вишневецкой средней школы:
Я ничего не боюсь, хожу в школу. Главное – знания!
Ирина Клочко, директор Вишневецкой средней школы:
Сейчас у нас посещаемость где-то 85-90 %.