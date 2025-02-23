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Встреча Трампа и Дуды в Вашингтоне длилась всего 10 минут

23 февраля 2025 14:59
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Как сообщает Polska Agencja Prasowa, переговоры между президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой в Вашингтоне продолжались всего десять минут. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча Трампа и Дуды в Вашингтоне длилась всего 10 минут-1

Фото: изображение сгенерировано ИИ

Мероприятие стартовало на час позднее запланированного времени. В ходе разговора обсуждались вопросы польских интересов и безопасности. Дуда стал первым лидером европейского сообщества, принятым в Вашингтоне после инаугурации Трампа 20 января 2025 года.

# Международная политика

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