Встреча Трампа и Дуды в Вашингтоне длилась всего 10 минут

Как сообщает Polska Agencja Prasowa, переговоры между президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой в Вашингтоне продолжались всего десять минут. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает Polska Agencja Prasowa, переговоры между президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой в Вашингтоне продолжались всего десять минут. Об этом пишет РИА Новости.
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Мероприятие стартовало на час позднее запланированного времени. В ходе разговора обсуждались вопросы польских интересов и безопасности. Дуда стал первым лидером европейского сообщества, принятым в Вашингтоне после инаугурации Трампа 20 января 2025 года.