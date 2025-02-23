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«Он уволен». Маск заявил, что Зеленский больше не президент Украины

23 февраля 2025 13:58
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В социальной сети X Илон Маск объявил, что Владимир Зеленский более не является президентом Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Он написал: «Зеленский уволен с работы, которую он выполняет».

«Он уволен». Маск заявил, что Зеленский больше не президент Украины-1

Фото: изображение сгенерировано ИИ

В среду американский лидер Дональд Трамп объявил Зеленского «диктатором без выборов» и высказался за проведение выборов в Украине, отметив, что его рейтинг одобрения снизился до четырех процентов.

Срок правления Зеленского истек 20 мая минувшего года, а выборы президента Украины в 2024 году были аннулированы в связи с военным положением и общей мобилизацией. Зеленский считает, что выборы в такой ситуации являются несвоевременными.

# Международная политика # Илон Маск

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