Белорусский рубль растёт. Какая ситуация на валютном рынке 13 июля?

Новости Беларуси. Белорусский рубль продолжает укрепляться к западным валютам, но теряет в цене в сравнении с валютой основного торгово-экономического партнера, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Евро и доллар продолжили тренд на ослабление курса. При этом российский рубль продолжает расти в цене. За 100 российских сегодня предлагают без малого 4,5 белорусских рублей. Локдауны и коронавирусные ограничения сказываются на перспективах роста китайской экономики и курсе валюты Поднебесной. Поэтому она опять подешевела и потеряла 1,63% от своей предыдущей цены. За 10 юаней на бирже нужно отдать 3,9113 белорусского рубля.