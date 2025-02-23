Примерить форму, побыть пилотом и попробовать солдатскую кашу – как в Минске отмечают 23 февраля?

Праздничная атмосфера царит 23 февраля и в крупных торговых центрах: военные и представители ДОСААФ, городская администрация – организовали развлекательные мероприятия для посетителей. Главной интерактивной площадкой стал Первый национальный торговый дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выставке внутри центра можно было не только увидеть современное обмундирование и оружие сухопутных войск и летчиков, но и примерить форму. Особенно активной в этом деле была детвора, каждый спешил предстать на фотоснимках в образе военного. Здесь же можно было попробовать себя в качестве пилота гоночного болида или дрона, пусть и виртуально, это не уменьшало азарта гостей.

Александр Лисовский, старший офицер отдела главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси: Мы подготовили интересную программу, которая будет интересна самому маленькому подрастающему поколению, для которых мы приготовили подарки. Сегодня смогут увидеть то стрелковое оружие, прикоснуться к той технике, без которой не обходится ни один военный парад.

А на улице развернулась выставка современной военной техники, которая стоит на вооружении белорусской армии, ежедневно помогая обеспечивать безопасность нашей страны и граждан. Рядом зрелищное шоу устроили воспитанники детской школы ДОСААФ. Они демонстрировали трюки, которым научились. К слову, организация принимает на обучение белорусов всех возрастов, особенная гордость школы – ученики, разменявшие восьмой десяток, которые нашли новое увлечение на пенсии.

Андрей Некрашевич, председатель центрального совета ДОСААФ:

Хочу пожелать всем доброго здоровья, тем более в это непростое время необходимо быть всегда готовым. Выполняя обязанности на своем рабочем месте, учебном месте должен думать в первую очередь о том, как защитить себя, свою семью и свой народ.

Те, кто насытился развлечениями и новыми знаниями, мог утолить и голод физический – гостей поили чаем, угощали настоящей солдатской кашей. А бодрости добавляла развлекательная музыкальная программа.