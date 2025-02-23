Трамп рассчитывает достичь заключения сделки по Украине уже на этой неделе

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер Дональд Трамп оптимистично смотрит на возможность достижения соглашения по урегулированию конфликта в Украине на текущей неделе. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп и его сотрудники активно участвуют в переговорах с обеими сторонами этого конфликта, а советник по вопросам национальной обороны Майк Уолтц неустанно трудится над решением этой задачи.