Трамп рассчитывает достичь заключения сделки по Украине уже на этой неделе

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер Дональд Трамп оптимистично смотрит на возможность достижения соглашения по урегулированию конфликта в Украине на текущей неделе. Об этом пишет РИА Новости.
Трамп и его сотрудники активно участвуют в переговорах с обеими сторонами этого конфликта, а советник по вопросам национальной обороны Майк Уолтц неустанно трудится над решением этой задачи.
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Трамп привержен миру и намерен положить конец гибели невинных людей, подчеркивает Левитт. Пока конкретной информации о возможном проведении встречи президентов США и России нет, но переговоры продолжаются.
18 февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры, в результате которых была заключена договоренность о восстановлении взаимодействия, снятии ограничения на работу посольств и начале урегулирования ситуации в Украине. На эти переговоры положительно отреагировал президент РФ Владимир Путин.