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Сильные духом и телом! Более тысячи человек приняли участие в «Забеге настоящих мужчин»

23 февраля 2025 13:46
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Отметить праздник весело и с пользой для здоровья. В белорусской столице в честь Дня защитников Отечества прошёл «Забег настоящих мужчин». Это уже добрая традиция: в восьмой раз соревнование собирает сильных духом и телом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные духом и телом! Более тысячи человек приняли участие в «Забеге настоящих мужчин» -2

На старт вышли более тысячи человек, причем присоединились к белорусам и зарубежные гости – представители России, Казахстана, Египта и Китая. И хотя разбежка в возрасте участников была внушительной (самому младшему едва исполнилось 12), дистанцию в 3 километра все преодолели без проблем: большинство бегунов – заядлые спортсмены и приверженцы здорового образа жизни.

Сильные духом и телом! Более тысячи человек приняли участие в «Забеге настоящих мужчин» -4

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики: 
Уже стало хорошей традицией праздники отмечать именно пробежкой, по крайней мере заряжает позитивом и хорошее настроение создает.

Сильные духом и телом! Более тысячи человек приняли участие в «Забеге настоящих мужчин» -6

Зарядили позитивом участники и случайных прохожих – нечасто в морозный день в центре города увидишь колонну бегущих парней. Их подбадривали и поздравляли с праздником. К слову, несмотря на название мероприятия, присоединились к нему и девушки – они посвятили достижения своим любимым мужчинам. На забег приходили семьями и даже трудовыми коллективами, что добавляло душевности мероприятию.

Сильные духом и телом! Более тысячи человек приняли участие в «Забеге настоящих мужчин» -8

Виктор Селицкий, участник забега:
Личный состав в прошлом году бегал, стало стыдно, что они бегут без меня. Я потренировался год. Не совсем в идеальной спортивной форме, но тем не менее пробежал, доволен результатом. В следующем году обещаю с голым торсом.

На финише медали ждали всех участников, но абсолютных чемпионов и победителей в разных возрастных категориях отметили отдельно.

# Иван Тихон # Легкая атлетика

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