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Заведующая поликлиникой в Столбцах: «Писали о том, что «летают» скорые, но это была необходимость»

14 мая 2020 17:01
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Новости Беларуси. Глаза – зеркало эмоций. В точку. Как раз сейчас, когда у медиков все скрыто под плотным слоем амуниции. Коллеги отмечают: у Инессы Сергеевны вновь заблестел улыбкой взор. А это симптом: все налаживается.

Заведующая поликлиникой в Столбцах: «Писали о том, что «летают» скорые, но это была необходимость»-1

Инесса Дударевич, заведующая поликлиникой Столбцовской центральной районной больницы:
У нас отмечается положительная динамика, мы видим спад коронавирусной инфекции. Это видно по числу посещений врачей общей практики, по количеству вызовов на дом врачей общей практики.

Писали о том, что «летают» скорые, но это была необходимость. Потому что мы работали на предупреждение во благо населения нашего района.  

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Заведующая поликлиникой в Столбцах: «Писали о том, что «летают» скорые, но это была необходимость»-4

Заведующая поликлиникой в Столбцах: «Писали о том, что «летают» скорые, но это была необходимость»-6

Заведующая поликлиникой в Столбцах: «Писали о том, что «летают» скорые, но это была необходимость»-8

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# Коронавирус # общество # Анастасия Дехтяр # Инесса Дударевич # Фотофакт

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