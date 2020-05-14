Заведующая поликлиникой в Столбцах: «Писали о том, что «летают» скорые, но это была необходимость»

Новости Беларуси. Глаза – зеркало эмоций. В точку. Как раз сейчас, когда у медиков все скрыто под плотным слоем амуниции. Коллеги отмечают: у Инессы Сергеевны вновь заблестел улыбкой взор. А это симптом: все налаживается.
Новости Беларуси. Глаза – зеркало эмоций. В точку. Как раз сейчас, когда у медиков все скрыто под плотным слоем амуниции. Коллеги отмечают: у Инессы Сергеевны вновь заблестел улыбкой взор. А это симптом: все налаживается.
Инесса Дударевич, заведующая поликлиникой Столбцовской центральной районной больницы:
У нас отмечается положительная динамика, мы видим спад коронавирусной инфекции. Это видно по числу посещений врачей общей практики, по количеству вызовов на дом врачей общей практики.
Писали о том, что «летают» скорые, но это была необходимость. Потому что мы работали на предупреждение во благо населения нашего района.
Организовали «чистый» и «грязный» входы. Какие меры принимают в белорусской амбулатории, чтобы избежать распространения вируса
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