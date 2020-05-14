Её зовут доктор Комаровская, она работает в столбцовской больнице. И вот что она рассказала

Новости Беларуси. Доктор Комаровская (к слову, с известным педиатром из общего только фамилия) сегодня в первую. К ней на прием из плановых 20 талонов вакантна четверть. Пиковые дни, откровенничает, позади.

В профстрою врач общей практики уже три года. После мединститута вернулась на родину, здесь же прошла интернатуру и осталась помогать быть здоровыми землякам. В личной медстатистике только Маргарита Комаровская столкнулась с 15 пациентами с подтвержденным статусом «корона».

Маргарита Комаровская, врач общей практики Столбцовской центральной районной больницы:

Эти были вызовы на дом. Я к ним приходила. Жалобы стандартные: высокая температура, общая слабость. Потом, спустя несколько дней, они обращались повторно. Мы видели, что это никуда не уходит, все это остается, уже тогда производили заборы мазков. По результатам некоторые госпитализировались в стационар, некоторых мы вели амбулаторно.