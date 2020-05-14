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Анестезиолог-реаниматолог из Столбцов: «Честно говоря, в интернете не очень правдивая информация бывает»

14 мая 2020 16:38
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Новости Беларуси. Он из молодого пополнения больничного коллектива. Врач-реаниматолог-анестезиолог считает, что на своем месте, тем более базы для развития профессионального хватает.  

Ситуация с коронавирусом в Столбцах. Развенчиваем мифы и рассказываем, что на самом деле происходит в городе

Анестезиолог-реаниматолог из Столбцов: «Честно говоря, в интернете не очень правдивая информация бывает»-1

Анестезиолог-реаниматолог из Столбцов: «Честно говоря, в интернете не очень правдивая информация бывает»-3

Оборудование и техвозможности райбольницы на высоком уровне. Впрочем, столбцовская клиника уже который год в республиканских передовиках и по результатам работы. Ставка на качество и культуру медобслуживания. Потому эпидатаку здесь восприняли в штыки и сразу же включились в ожесточенную борьбу.   

Анестезиолог-реаниматолог из Столбцов: «Честно говоря, в интернете не очень правдивая информация бывает»-6

Иван Скотченко, врач анестезиолог-реаниматолог Столбцовской центральной районной больницы:  
У нас оборудование прекрасное. У нас и ИВЛ экспертного класса, следящей аппаратуры тоже хватает.  

Честно говоря, в интернете не очень правдивая информация бывает.  

Корреспондент: 
Я смотрю, у вас респиратор нужный – 3М. Все, как надо. С амуницией все хорошо?  

Анестезиолог-реаниматолог из Столбцов: «Честно говоря, в интернете не очень правдивая информация бывает»-9

Иван Скотченко:  
С этим у нас проблем нет и, в принципе, не было изначально. Опять же, можно говорить даже о том, что у нас, в отделе реанимации, за все время, с начала апреля, никто не заболел.  

Анестезиолог-реаниматолог из Столбцов: «Честно говоря, в интернете не очень правдивая информация бывает»-12

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# Коронавирус # общество # Анастасия Дехтяр # Иван Скотченко # Фотофакт

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