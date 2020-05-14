Анестезиолог-реаниматолог из Столбцов: «Честно говоря, в интернете не очень правдивая информация бывает»

Новости Беларуси. Он из молодого пополнения больничного коллектива. Врач-реаниматолог-анестезиолог считает, что на своем месте, тем более базы для развития профессионального хватает.

Оборудование и техвозможности райбольницы на высоком уровне. Впрочем, столбцовская клиника уже который год в республиканских передовиках и по результатам работы. Ставка на качество и культуру медобслуживания. Потому эпидатаку здесь восприняли в штыки и сразу же включились в ожесточенную борьбу.

Иван Скотченко, врач анестезиолог-реаниматолог Столбцовской центральной районной больницы:

У нас оборудование прекрасное. У нас и ИВЛ экспертного класса, следящей аппаратуры тоже хватает.

Честно говоря, в интернете не очень правдивая информация бывает.

Корреспондент:

Я смотрю, у вас респиратор нужный – 3М. Все, как надо. С амуницией все хорошо?