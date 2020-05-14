Двусторонняя пневмония, но тест на коронавирус отрицательный. Как лечили 66-летнего белоруса в Столбцах

Новости Беларуси. На прием на третий этаж да по лестнице и без отдышки буквально взлетел 66-летний Вячеслав Шейно. Сегодня в его больничном поставили финальный росчерк, а под ним: «Годен к труду».
Новости Беларуси. На прием на третий этаж да по лестнице и без отдышки буквально взлетел 66-летний Вячеслав Шейно. Сегодня в его больничном поставили финальный росчерк, а под ним: «Годен к труду».
– Все хорошо?
– Да.
Сценарий его анамнеза начал создаваться больше месяца назад. По версии экс-больного, с банального – ехал из лесу, беспечно открыл форточку. Как итог, затемпературил. А дальше – двусторонняя пневмония, но отрицательный тест на COVID-19.
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Облегченная комбинация и спасительная стратегия врачей позволили к типичному воспалению не приплюсовать атипичный вирус. Пациента постоянно переселяли в «чистую зону». Вот так «коронования» избежал благодаря внимательности и четким действиям медиков.
– Тест сдавали?
Вячеслав Шейно, пациент Столбцовской центральной районной больницы:
Два раза: вначале и в конце. Отрицательные у меня, только воспаление.