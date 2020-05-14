Двусторонняя пневмония, но тест на коронавирус отрицательный. Как лечили 66-летнего белоруса в Столбцах

Новости Беларуси. На прием на третий этаж да по лестнице и без отдышки буквально взлетел 66-летний Вячеслав Шейно. Сегодня в его больничном поставили финальный росчерк, а под ним: «Годен к труду».

Облегченная комбинация и спасительная стратегия врачей позволили к типичному воспалению не приплюсовать атипичный вирус. Пациента постоянно переселяли в «чистую зону». Вот так «коронования» избежал благодаря внимательности и четким действиям медиков.

– Тест сдавали?