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«Сели в машину, поехали, посмотрели». Блогер рассказал, что увидел на кладбище в Столбцах

14 мая 2020 17:35
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Новости Беларуси. Это местный разрушитель коронавирусных легенд. Андрей ставит диагноз «фейк» фактам, которые проверяет лично.  

Ситуация с коронавирусом в Столбцах. Развенчиваем мифы и рассказываем, что на самом деле происходит в городе

Так, например, мужчина развенчал домыслы о якобы забитых COVID-больными лагерях в округе.  

«Сели в машину, поехали, посмотрели». Блогер рассказал, что увидел на кладбище в Столбцах-1

«Сели в машину, поехали, посмотрели». Блогер рассказал, что увидел на кладбище в Столбцах-3

В шоке и от «вирусной» информации про свежие могилы. Оказывается, приписали в счет новых и захоронения полугодовой давности.  

«Сели в машину, поехали, посмотрели». Блогер рассказал, что увидел на кладбище в Столбцах-6

Андрей Букато, блогер:   
Лагеря рядом. Ничего сложного не было – сели в машину, поехали, посмотрели. Никого там не было. Поговорили с охраной. Подтвердили, что нет никого – пустые лагеря.  

Наверное, переврали: фотографию сделали корреспонденты, но попали и другие могилы, которые более старые. Они просто попали в фотографию.  

Мне пишут люди, которые имеют бизнес в этой печальной сфере. Они рассказывали, что не было таких валов – по 10 похорон каждый день.  

«Сели в машину, поехали, посмотрели». Блогер рассказал, что увидел на кладбище в Столбцах-9

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# Коронавирус # общество # Анастасия Дехтяр # Андрей Букато # Фотофакт

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