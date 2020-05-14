«Сели в машину, поехали, посмотрели». Блогер рассказал, что увидел на кладбище в Столбцах

Новости Беларуси. Это местный разрушитель коронавирусных легенд. Андрей ставит диагноз «фейк» фактам, которые проверяет лично.
Ситуация с коронавирусом в Столбцах. Развенчиваем мифы и рассказываем, что на самом деле происходит в городе
Так, например, мужчина развенчал домыслы о якобы забитых COVID-больными лагерях в округе.
В шоке и от «вирусной» информации про свежие могилы. Оказывается, приписали в счет новых и захоронения полугодовой давности.
Андрей Букато, блогер:
Лагеря рядом. Ничего сложного не было – сели в машину, поехали, посмотрели. Никого там не было. Поговорили с охраной. Подтвердили, что нет никого – пустые лагеря.
Наверное, переврали: фотографию сделали корреспонденты, но попали и другие могилы, которые более старые. Они просто попали в фотографию.
Мне пишут люди, которые имеют бизнес в этой печальной сфере. Они рассказывали, что не было таких валов – по 10 похорон каждый день.