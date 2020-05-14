«Сели в машину, поехали, посмотрели». Блогер рассказал, что увидел на кладбище в Столбцах

В шоке и от «вирусной» информации про свежие могилы. Оказывается, приписали в счет новых и захоронения полугодовой давности.

Андрей Букато, блогер:

Лагеря рядом. Ничего сложного не было – сели в машину, поехали, посмотрели. Никого там не было. Поговорили с охраной. Подтвердили, что нет никого – пустые лагеря.

Наверное, переврали: фотографию сделали корреспонденты, но попали и другие могилы, которые более старые. Они просто попали в фотографию.

Мне пишут люди, которые имеют бизнес в этой печальной сфере. Они рассказывали, что не было таких валов – по 10 похорон каждый день.