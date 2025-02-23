В планах – перезапустить отношения. Беларусь и Катар обсудили новые направления сотрудничества

Восстановить высокую динамику сотрудничества по всем направлениям: от наукоемких производств до подготовки военнослужащих. Беларусь намерена усилить взаимодействие с Катаром. Об этом завил глава нашего правительства Роман Головченко на встрече с премьер-министром – министром иностранных дел этой страны. В Дохе 23 февраля основной переговорный день в рамках официального визита белорусской делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны констатировали снижение динамики двусторонних контактов по объективным причинам, однако в планах перезапустить отношения. Ведь потенциал для сотрудничества остается высоким. Так, Беларусь предлагает проекты в сфере строительства, энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий, зеленого транспорта и деревообработке.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Многие сегодня договоренности обсуждались, как вы заметили, за закрытыми дверями. Большие деньги любят тишину. Менее чем за сутки удалось проделать очень большую работу. Набросали для себя те задания, которые предстоит сделать. Сферы, конечно же, традиционные. Это инвестиции и работа по третьим странам. И по одному, и по другому направлению в ближайшее время будем очень активно разворачиваться.

Звучала и тема безопасности: Беларусь готова помочь с подготовкой военнослужащих, 8 программ было предложено правительству Катара, реализовать их планируют в партнерстве с холдингом «Барзан», который отвечает за усиление военного потенциала Вооруженных сил Катара.