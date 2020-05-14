Организовали «чистый» и «грязный» входы. Какие меры принимают в белорусской амбулатории, чтобы избежать распространения вируса

Нововесковский ФАП. Зональная проектировка на «чистый» и «грязный» входы здесь не нововведение. Так работают уже давно.

С одной стороны принимают пациентов с симптомами, с другой – плановых. Мы заглянули сюда как раз в тот момент, когда бригада собиралась на выезд.

Марина Сенько, медсестра общей практики Нововесковской амбулатории:

Четыре человека у нас контакты первого уровня, мы за ними наблюдаем ежедневно. У них всё протекает бессимптомно. Мест свободных у нас хватает, никому не отказали в госпитализации.