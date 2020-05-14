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Организовали «чистый» и «грязный» входы. Какие меры принимают в белорусской амбулатории, чтобы избежать распространения вируса

14 мая 2020 16:46
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Новости Беларуси. Даже самая отдаленная деревня Столбцовщины под медконтролем. Бригада фельдшеров ежедневно курсирует по маршруту.  

На участке 10 деревень и 1500 жителей.

Нововесковский ФАП. Зональная проектировка на «чистый» и «грязный» входы здесь не нововведение. Так работают уже давно.

Организовали «чистый» и «грязный» входы. Какие меры принимают в белорусской амбулатории, чтобы избежать распространения вируса-1

Организовали «чистый» и «грязный» входы. Какие меры принимают в белорусской амбулатории, чтобы избежать распространения вируса-3

Организовали «чистый» и «грязный» входы. Какие меры принимают в белорусской амбулатории, чтобы избежать распространения вируса-5

С одной стороны принимают пациентов с симптомами, с другой – плановых. Мы заглянули сюда как раз в тот момент, когда бригада собиралась на выезд.  

Организовали «чистый» и «грязный» входы. Какие меры принимают в белорусской амбулатории, чтобы избежать распространения вируса-8

Организовали «чистый» и «грязный» входы. Какие меры принимают в белорусской амбулатории, чтобы избежать распространения вируса-10

Марина Сенько, медсестра общей практики Нововесковской амбулатории:  
Четыре человека у нас контакты первого уровня, мы за ними наблюдаем ежедневно. У них всё протекает бессимптомно. Мест свободных у нас хватает, никому не отказали в госпитализации.  

Организовали «чистый» и «грязный» входы. Какие меры принимают в белорусской амбулатории, чтобы избежать распространения вируса-13

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# Коронавирус # общество # Анастасия Дехтяр # Марина Сенько # Фотофакт

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