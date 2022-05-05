«Ситуация на границе не лучшая, очень тревожная». Зачем Запад стягивает войска к восточной границе?

Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую».
Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую».
Николай Щекин, философ:
Если откровенно, ситуация на границе не лучшая, очень тревожная. Ведь почему-то все молчат. Три дивизии у нас сейчас на границе.
Григорий Азаренок, СТВ:
Поляки стягивают.
Николай Щекин:
Подтянули еще несколько батальонов прибалтийские страны. Поставили им F-16, поставили с десяток, но все-таки это танки. Опять-таки, сейчас учения обозначены почему на восточной границе? Они что, против Беларуси хотят воевать? Вот о чем и речь. Ведь мы же вообще ничего практически не проводим. А то, что у нас реагирования внутри страны, по большому счету мы проверяем дисциплину и самодисциплину наших Вооруженных Сил, не более того. Боеготовность, как это делают в любой стране мира. Плюс еще Украина.
Конечно, ситуация не из лучших, и Президент об этом говорил, что мы всегда готовы, но мы должны отдавать себе отчет, все в мире, что если агрессивные намерения Запада зайдут очень далеко, то мало никому не покажется. Конечно, и нам несдобровать, наверное, но и Европе несдобровать. Президент поднимал вопрос об атомной бомбе, о ядерных ракетах.
Григорий Азаренок:
Между прочим на Западе этот дискурс сейчас идет. И они, наоборот, рассказывают, что хорошо бы нам по России, в случае чего, ударить. То есть они поднимают эту тему.
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