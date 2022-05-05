«Каждое его слово детонирует». Что не так с поведением Папы Римского?

Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую».
Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую».
Николай Щекин, философ:
Европейское общество весьма интересное. Как только оно получает максимальную свободу и так названую «демократию» (это было в средневековье – закончилось инквизицией), то сразу же общество Европы требует СС. Вот они получают СС сначала у них. Направили стрелы, конечно, на нас. Вы посмотрите даже на поведение Папы Римского – недостойное поведение. Ведь человек же должен понимать, что каждое его слово детонирует в буквальном смысле, он несет ответственность.
Григорий Азаренок, СТВ:
Миллионы верующих католиков.
Николай Щекин:
Вот о чем речь. И когда он негативно относится к тому же Кириллу, Православной церкви... Я не зря затрагиваю тему.
Григорий Азаренок:
Он представляет Орден иезуитов. Мы знаем, что это за Орден. Одной из его задач было уничтожение православия, в том числе и на нашей земле.
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