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Азарёнок: Варфоломей вписался в антиправославный, антиславянский хор всего Запада

05 мая 2022 16:03
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Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую». 

Николай Щекин, философ:
Даже Ватикан подзарядили, чтобы они натравливали своих мирян против православного славянского сообщества.

Азарёнок: Варфоломей вписался в антиправославный, антиславянский хор всего Запада-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Так даже православный, значит, который в Стамбуле сидит, Варфоломей. Даже он сейчас вписался в антиправославный, в антиславянский хор всего Запада. Он агент ЦРУ, это все понимают.

Николай Щекин:
Вы знаете, в свое время Степинац такой был архиерейский, который отсидел 16 лет после войны и потом стал кардиналом. И ничего, все нормально.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Николай Щекин # Патриарх Варфоломей # Фотофакт

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