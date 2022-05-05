Азарёнок: Варфоломей вписался в антиправославный, антиславянский хор всего Запада

Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую».
Николай Щекин, философ:
Даже Ватикан подзарядили, чтобы они натравливали своих мирян против православного славянского сообщества.
Григорий Азаренок, СТВ:
Так даже православный, значит, который в Стамбуле сидит, Варфоломей. Даже он сейчас вписался в антиправославный, в антиславянский хор всего Запада. Он агент ЦРУ, это все понимают.
Николай Щекин:
Вы знаете, в свое время Степинац такой был архиерейский, который отсидел 16 лет после войны и потом стал кардиналом. И ничего, все нормально.
Читайте также:
Щекин: «Стойте теперь не только к Президенту в очередь, чтобы взять интервью, а стойте в очереди за солью»
«Измордовали в буквальном смысле». Щекин об отстранении белорусских паралимпийцев
«Какая-то дичь». Азаренок рассказал о неблагодарных украинцах в Швейцарии