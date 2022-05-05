Азарёнок: Варфоломей вписался в антиправославный, антиславянский хор всего Запада

Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую».

Николай Щекин, философ:

Даже Ватикан подзарядили, чтобы они натравливали своих мирян против православного славянского сообщества.