Щёкин: оказывается, Беларусь напала на Украину. Эволюционный терроризм, экстремизм – вот с этим мы столкнулись

Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Этнические столкновения между русскими, белорусами. Ведь наши беглые во главу угла своей идеологии ставили полностью отказ от всего русского. Русские – это враги. В Украине произошло то же самое. Россия сейчас выходит с операцией о денацификации, то есть фактически мы своей Конституцией...

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Кстати, референдум как раз денацифицировал нас, но эволюционным путем. Там пошли другим путем. Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я бы был поосторожнее в этих терминах. Давайте помнить одну вещь, что не было ни одного белорусского учебника с 1994-го и до сих пор по истории Беларуси, где бы коллаборационисты, пособники Гитлера, показывались бы как национальные герои, герои за национальное освобождение. Это принципиальная ситуация, которая отличала Беларусь вчера, отличает сегодня и после наших мемориальных законов Конституции будет отличать завтра. Николай Щекин:

Благодаря Президенту, который нанес сильнейший удар в 1990-х годах по этой силе. Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Будем надеяться, что новые учебники по истории будут гораздо лучше, чем были предыдущие. Игорь Марзалюк:

Я хочу сказать: не трогайте Министерство образования и не кликушествуйте, если не знаете содержание этих учебников.

Александр Шатько:

Мы не противники, мы сторонники. Не надо болезненно к этим вопросам относиться. Вопрос сейчас в другом. Действительно, тема сейчас такая, что в нашей стране одни белорусы. Я как гомельчанин могу сказать, что Гомельская область и Гомель очень интернациональные, поэтому сегодня боль этих горожан, потому что там есть очень много смешанных браков. Я, будучи директором учебного заведения, у меня 50 % учителей – это смешанные браки: украинцы с белорусами, украинцы с русскими. Сегодня то, что пытались вбить национальный клин, он вообще не прошел никак. О чем они себе там думали, какую ставку они делали – провал полнейший. Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня один из основных моментов, который мы должны осознать, что мы должны допустить политической спекуляции этих всех моментов, которые коллеги назвали сейчас. Начиная от моментов в истории учебников, которые созданы в отношении к коллаборационистам, если мы сегодня упустим этот момент и дадим развиваться политической спекуляции на определенных вопросах, организованной западными политиками.

Кирилл Казаков:

Наша Конституция закладывает основы для того, чтобы вы как законодатели после на основе этого закона могли дальше развивать вопрос образования, музейного дела. Где угодно. Виталий Уткин:

Вопрос о ВНС: что за орган Всебелорусское народное собрание? Алена Сырова, СТВ:

Больше всего вопросов как раз таки к нему. Виталий Уткин:

Мы, постарше люди, должны открыто говорить, что мы испытали, когда один раз уже у нас родину забрали (Советский Союз в 1991 году). У нас ее забрали, не посчитав референдум, когда 86 % населения было за. Высшие чиновники, государственные управленцы Советского Союза сделали так и пошли против воли народа. Поэтому сегодня глава государства, видя те исторические моменты и будучи единственным депутатом, который голосовал против развала Советского Союза, и видя то предательство интеллигенции в 2020 году и внедряя тот институт, который будет гарантом, что второй раз нашу родину у нас не заберут. Молодежь еще не знает, у них не забирали родину. А у нас забрали. Я жил в стране с 22 миллионами квадратных километров, а сегодня – 207 тысяч. Это нужно понимать.

Николай Щекин:

Сейчас что на телевидении в западноевропейских странах? Во-первых, (я вчера специально посмотрел, почему RT там и запретили) оказывается, Беларусь напала на Украину в том числе. Оказывается, с нашей стороны летят ракеты. Эволюционный терроризм, экстремизм – вот с этим мы столкнулись. Мы их не переучим на Западе, они уже о нас совершенно другого мнения. Как с этим бороться? Они закрыли, они поставили железный занавес, поэтому это большая проблема. Александр Шатько:

Если мы будем обращать на них внимание и смотреть, когда и как они там посмотрят, то они все равно ничего не признают. У них такая тема. Николай Щекин:

Они пошли ва-банк, на уничтожение. Они уничтожают нас.