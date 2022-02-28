Игорь Марзалюк: «Белорусская нация никогда не примет насилия, крови, мордобоя и напалма на своих улицах»
Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу».
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Люди, которые говорят, что они за западные, европейские ценности, за гуманизм, они в 2020 году в лучших геббельсовских традициях стремились расчеловечить нашу нацию. Они употребляли все эти слова: тараканы, колорады, прихлопнуть, раздавить. Первое, что необходимо. У человека барьер внутри. Когда ты убиваешь себе подобного, ступор моральный. Чтобы это делать легче, нужно понять, что перед тобой не человек, а двуногое, это чисто нацистская была идеология. Вот в этом плане.
Кирилл Казаков, СТВ:
Читая переписку, которую ГУБОП обнародует, мы смотрим – они же действительно цель конкретную ставили.
Игорь Марзалюк:
Что должно быть в мозгах у мужчины или женщины взрослых, чтобы они шантажировали, деанонили и угрожали чужим детям, членам семей? Что должно быть в мозгах у человека, чтобы натравливать своего ребенка в детском садике против ребенка того же возраста только потому, что у него отец госслужащий, милиционер, омоновец или кто-нибудь? Вот это мерзость, и за это они должны отвечать. Я уже не говорю про то, когда погиб Федосюк. Господи, что у людей в голове? Погибли два белоруса. Один при исполнении долга, другой – убийца. Но на самом деле это дикая трагедия. Мечтать о том, чтобы залить страну кровью, могут только патологические мерзавцы и подлецы. Как правило, эта сволочь не служила в Вооруженных Силах ни одного дня, не приносила присяги, сделала большие деньги, удрала за периметр. Это то же самое, как натравливать двух мальчишек, а самому сидеть в безопасном месте и прихлебывать кофе. Мерзавцы и подлецы, не уважающие и ненавидящие чужих детей.
Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Вот они теперь бегут по Украине во Львов и из туалетов пишут посты по поводу того, что «мы возьмем автомат, пулемет».
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Высказывали в отношении нас, потому что мы высказали свое право. Мы проголосовали за нашу точку зрения, и за нашу точку зрения к нам почему-то решили применять такую меру.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Кстати, мы перестали бояться благодаря тому, что нам повезло с национальным лидером. Он стал в защиту первый за нас, как ни в одной стране, как не в Украине. Мы почувствовали эту силу. Мы почувствовали, что есть лидер, который нас защитит. Мы перестали бояться. Это геббельсовская идеология расчеловечивания просто как шелуха от нас улетела.
Игорь Марзалюк:
Она нас еще и консолидировала. В 2020 году были сорваны все маски. Мы увидели сущность этих людей, которые перед этим ходили по разным государственным учреждениям, прогибались перед теми, кто принимал решения, рассказывали всякие сладкие сказки про толерантность и мир. Мы увидели вот эту звериную рожу и мы эти вещи не забудем никогда. Не забудем и не простим. Это если употреблять их антихристианские, нечеловеческие слоганы. Хотя мы простим, но сначала каждый должен ответить за то, что он делает. Неотвратимость наказания должна быть. Но о чем мы говорим? Мы должны радоваться, поздравлять один одного с праздником, у нас великая победа, мы продемонстрировали единство абсолютного большинства нации. А то, что есть люди, которым что-то не нравится, они всегда есть. Но самое главное, что мы продемонстрировали уверенность в том, что наша страна будет развиваться вот в этих границах, в которых она существует, и то, что белорусская нация никогда не примет насилия, крови, мордобоя и напалма на своих улицах. И гражданская война в Беларуси не прошла, не пройдет и никогда не станет реальностью, потому что мы, наученные 2020 годом, никогда не допустим.
У нас три Софии: одна в Киеве, одна в Полоцке, одна в Новгороде. Вспомним про эту традицию, вспомним про тот княжеский род, который создал великое государство. Для нас Киевская Русь была тем же самым, что империя Каролины для Западной Европы.
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