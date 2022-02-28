Игорь Марзалюк: «Белорусская нация никогда не примет насилия, крови, мордобоя и напалма на своих улицах»

Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Люди, которые говорят, что они за западные, европейские ценности, за гуманизм, они в 2020 году в лучших геббельсовских традициях стремились расчеловечить нашу нацию. Они употребляли все эти слова: тараканы, колорады, прихлопнуть, раздавить. Первое, что необходимо. У человека барьер внутри. Когда ты убиваешь себе подобного, ступор моральный. Чтобы это делать легче, нужно понять, что перед тобой не человек, а двуногое, это чисто нацистская была идеология. Вот в этом плане. Кирилл Казаков, СТВ:

Читая переписку, которую ГУБОП обнародует, мы смотрим – они же действительно цель конкретную ставили.

Игорь Марзалюк:

Что должно быть в мозгах у мужчины или женщины взрослых, чтобы они шантажировали, деанонили и угрожали чужим детям, членам семей? Что должно быть в мозгах у человека, чтобы натравливать своего ребенка в детском садике против ребенка того же возраста только потому, что у него отец госслужащий, милиционер, омоновец или кто-нибудь? Вот это мерзость, и за это они должны отвечать. Я уже не говорю про то, когда погиб Федосюк. Господи, что у людей в голове? Погибли два белоруса. Один при исполнении долга, другой – убийца. Но на самом деле это дикая трагедия. Мечтать о том, чтобы залить страну кровью, могут только патологические мерзавцы и подлецы. Как правило, эта сволочь не служила в Вооруженных Силах ни одного дня, не приносила присяги, сделала большие деньги, удрала за периметр. Это то же самое, как натравливать двух мальчишек, а самому сидеть в безопасном месте и прихлебывать кофе. Мерзавцы и подлецы, не уважающие и ненавидящие чужих детей. Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Вот они теперь бегут по Украине во Львов и из туалетов пишут посты по поводу того, что «мы возьмем автомат, пулемет». Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Высказывали в отношении нас, потому что мы высказали свое право. Мы проголосовали за нашу точку зрения, и за нашу точку зрения к нам почему-то решили применять такую меру.