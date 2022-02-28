«Хотелось бы, чтобы могли смотреть в глаза и одним, и вторым». Украина и Россия – что белорусам делать в этой ситуации?

Новости Беларуси. Самое громкое политическое событие Беларуси нынешних дней – референдум по изменениям в Конституцию. Как прошло голосование? Итоги. Представители Украины и России приехали на переговоры в Беларусь. Смогут ли стороны договориться? Актуальные темы обсудили эксперты. Ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

ТАСС заявляет о том, что переговоры России и Украины завершились. Как вы думаете, какие будут итоги?

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень сложно ответить на этот вопрос, не зная хотя бы частично каких-то военных планов ни России, ни Украины, но я хочу сказать то, о чем сегодня думает белорусский народ и все нормальные люди во всем мире. Алена Сырова:

Особенно в вашем регионе, Гомельском. Виталий Уткин:

Я хочу сказать, что есть большие исторические примеры: Нисибисский мирный договор между Римом и Ираном, Периклов мир, когда Афины со Спартой договаривались. И хотелось бы, чтобы в этой ситуации в первом, во втором и третьем раунде никто не заводил в тупик переговоры, а именно шли к мирному решению ситуации. Как сказали, мы пришли сюда сегодня бороться за мир, чтобы решили мирным путем все вопросы. Потому что сегодня гомельчан и всех белорусов, весь мир волнует. Все здравомыслящие люди говорят, что не возникает здесь уже беседа о жизненно важных вопросах каких-то, возникает о жизни людей. И это самая основа. И если мы сегодня говорим о том, что мы христиане, славяне, то мы не должны посягать на то, что создал Бог. Человеческую жизнь, которую он даровал. Конечно, мы должны об этом думать всей нашей большой славянской цивилизацией. Алена Сырова:

Что белорусам в этом случае делать, как считаете?

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Знаете, мы восемь лет очень хорошо держались и гордились нашим государством в той непростой ситуации 2014 года. Мы остались друзьями для России и для Украины. Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем мы сохранили свои позиции и могли смотреть в глаза и одним, и вторым, достойно выйти из той ситуации, в которой наш регион сегодня оказался.