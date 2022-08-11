Щёкин: «Неужели вы думаете, что Александр Григорьевич Лукашенко хоть в чём-то уступит? Да никогда в жизни»

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:

Они не поняли, что Беларусь не продается. Ну не продаст Лукашенко ни за миллион, ни за миллиард, ни за какие деньги Беларусь. Любимую не отдают! Что еще надо им? Если человек сам создавал суверенное, независимое государство, неужели вы думаете, что Александр Григорьевич Лукашенко хоть в чем-то уступит? Да никогда в жизни. Речь же идет не просто о стране. Речь идет о каждом гражданине Республики Беларусь. Вот что надо понимать. И в этом смысле для них Лукашенко очень невыгоден с этих позиций. Пожалуй, если брать Европейский союз, то и в мировом масштабе Александр Григорьевич Лукашенко как национальный лидер выступил мощнейшим триггером за свободный мир. Может быть, даже мощнее, чем Фидель Кастро в свое время, в 1960-1970-х годах. Потому что если это островное государство, здесь вокруг нас враги были. И сложнее было в этом смысле. Все-таки ментальность немножко другая и славяне немножко другие. То есть надо было бы их еще держать. Ведь что делал Лукашенко на протяжении этих двух лет спрессованного времени? Он нас воспитывал, мы еще этого не поняли. И он нас до сих пор воспитывает. Я уже говорил: мы, как слепые котята, идем за ним, а потом открываем глаза. Бог ты мой, а ведь мы действительно обошли такую пропасть!

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