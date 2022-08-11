Азарёнок: «Мы до всех доберёмся. И даже до этих людей, которые молчанием предают страну»

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим август 2020 года и речь Александра Лукашенко на совещании по экономике. В гостях философ и политолог Николай Щекин, а также депутат Государственной думы России Михаил Делягин.

Григорий Азаренок, СТВ:

А вот нам пишут: учителя до сих пор пишут в соцсетях о том, что гордятся учениками, которые таскают фашистские флаги. Работники гороно и отделов идеологии это видят в городских пабликах. И никто не реагирует. Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:

Вот, пожалуйста. Григорий Азаренок:

А история с библиотекой имени Мальдиса, которую они хотели назвать. И еще отказывались рассматривать другой вариант этого решения. А история на Зыбицкой. А история разных частных предпринимателей, которые выставляют плакатики, как говорил Муковозчик, где вход запрещен собакам и ОМОНу. Ребята, мы же до всех доберемся. Мы, общественные организации, объединения, люди, силовики. Мы до всех доберемся. И даже до этих людей, которые молчанием предают страну. Ответят и горько.