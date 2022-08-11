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Азарёнок: «Мы до всех доберёмся. И даже до этих людей, которые молчанием предают страну»

11 августа 2022 18:21
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим август 2020 года и речь Александра Лукашенко на совещании по экономике. В гостях философ и политолог Николай Щекин, а также депутат Государственной думы России Михаил Делягин.  

Азарёнок: «Мы до всех доберёмся. И даже до этих людей, которые молчанием предают страну»-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
А вот нам пишут: учителя до сих пор пишут в соцсетях о том, что гордятся учениками, которые таскают фашистские флаги. Работники гороно и отделов идеологии это видят в городских пабликах. И никто не реагирует.  

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:  
Вот, пожалуйста.  

Григорий Азаренок:  
А история с библиотекой имени Мальдиса, которую они хотели назвать. И еще отказывались рассматривать другой вариант этого решения. А история на Зыбицкой. А история разных частных предпринимателей, которые выставляют плакатики, как говорил Муковозчик, где вход запрещен собакам и ОМОНу. Ребята, мы же до всех доберемся. Мы, общественные организации, объединения, люди, силовики. Мы до всех доберемся. И даже до этих людей, которые молчанием предают страну. Ответят и горько.  

Азарёнок: «Мы до всех доберёмся. И даже до этих людей, которые молчанием предают страну»-4

Николай Щекин:  
А ведь надо здесь понимать. И Президент понимает. Это можно назвать саботажем или нежеланием работать – это прямой путь опять к 9 августа.  

Григорий Азаренок:  
Даже страшнее – к войне. Он говорил: я это чувствую.  

Николай Щекин:  
Ребята, доиграетесь. Пришла новая плеяда кадров. Мы знаем старую, пожилую. Это и Попков, и многие другие, которые знали, как делать. Я с некоторыми знаком, с новой плеядой. Пока их только назначили. И Президент ждет от них отдачи, эффекта.  

Григорий Азаренок:  
При этом есть прекрасные работники.  

Николай Щекин:  
Никто не оспаривает.  

Григорий Азаренок:  
И таких большинство.  

Азарёнок: «Мы до всех доберёмся. И даже до этих людей, которые молчанием предают страну»-7

Николай Щекин:  
Их большинство. Но вы знаете, что достаточно одной паршивой овцы среди всех, чтобы испортить весь имидж. В том числе и главе государства. Вот почему на первом месте кадровая политика, дисциплина, скромность, ответственность. Он требует простые элементарные вещи – просто выполнять свои функции.  

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