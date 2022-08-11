Политолог: Президент готовит нас к обновлённой Беларуси. Почему многие чиновники этого не видят?

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:

Наверное, люди забыли, для чего был референдум сейчас по Конституции. Ведь многие не заметили одной вещи. Последние три месяца Президент принимает корректировки по многим законам. По собственности, по многим другим направлениям. То есть он уже нас, и общество, и экономику готовит к новой Конституции, к обновленной Беларуси. У меня вопрос только один: почему многие чиновники этого не видят? А ведь они же, в том числе, на местные органы власти просили дать больше свободы, дать им больше власти. Так вы же просили сами, а элементарных вещей не можете сделать. Страна напрягается, инвестпроекты делаются, дает вам готовое все – вы не можете элементарные вещи сделать. Действительно, Минск задохнется. Что такое трудовые ресурсы? Эффективность экономической модели состоит в том, чтобы правильно распределить трудовые ресурсы в стране в силу старения народа, в силу того, что у нас очень много проблем и от Чернобыля осталось. У нас очень много проблем с плодородием земли в некоторых областях. Климат меняется – все это понятно. Так вот Президент старается, чтобы уже на 10 лет вперед стратегия была.