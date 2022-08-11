Депутат российской Госдумы: 35 лет национального предательства в России не закончились

Михаил Делягин, депутат Государственной думы России:

Это системная проблема. 35 лет национального предательства, с моей точки зрения, в России, к сожалению, не закончились. Они продолжаются. Социально-экономическая политика у нас осуществляется по тем же лекалам, которые были заданы Международным валютным фондом и зафиксированы здесь, в России, Гайдаром. И позднее Чубайсом и Ельциным. Кудрин до сих пор на государственной службе. Про Набиуллину и Силуанова я уж молчу. В этой ситуации, когда государство проводит политику блокирования социально-экономического развития и, по сути дела, продолжает разграблять советское наследство, в этом отношении чрезмерный уровень толерантности к тем, кто прямо и откровенно считают себя врагами России, он, к сожалению, является естественным продолжением социально-экономической политики в других сферах, в сферах уголовной политики.

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