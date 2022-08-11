«Вы дёргаете медведя за усы. Рано или поздно медведь рыкнет!» Азарёнок ответил на слова премьера Эстонии

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим август 2020 года и речь Александра Лукашенко на совещании по экономике. В гостях философ и политолог Николай Щекин, а также депутат Государственной думы России Михаил Делягин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Эстония. Знаете, такое государство есть? И премьер этой страны сказала, что посещение Европы – это привилегия. И русские, и белорусы этой привилегией не обладают. Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:

В Эстонии проживают 1 миллион 300 тысяч человек. Из них 300 тысяч с хвостиком являются русскоязычными. Мы не говорим даже о Нарве, а в целом по Эстонии. Григорий Азаренок:

А то, что такое произносить – это что?

Николай Щекин:

Это отголоски незаконченности Второй мировой войны. Все-таки не поставили тогда точку. Все-таки и Иосиф Виссарионович, и многие другие механизмы сработали так, что дали возможность: ладно, обретайте свою государственность, бог с вами. Надо всегда ставить точку. Пусть она будет, как и с бандеровцами: была война – будет жестче. Может быть, не получили бы мы сегодня то, что получаем. Не по Сеньке и шапка. Эстония, Латвия и Литва. Они взялись нас осуждать и нам указывать, что нам делать, куда ездить. Вы представляете, какая диктатура в самой Эстонии, в самом обществе?