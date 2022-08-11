«Вы дёргаете медведя за усы. Рано или поздно медведь рыкнет!» Азарёнок ответил на слова премьера Эстонии
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим август 2020 года и речь Александра Лукашенко на совещании по экономике. В гостях философ и политолог Николай Щекин, а также депутат Государственной думы России Михаил Делягин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Эстония. Знаете, такое государство есть? И премьер этой страны сказала, что посещение Европы – это привилегия. И русские, и белорусы этой привилегией не обладают.
Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:
В Эстонии проживают 1 миллион 300 тысяч человек. Из них 300 тысяч с хвостиком являются русскоязычными. Мы не говорим даже о Нарве, а в целом по Эстонии.
Григорий Азаренок:
А то, что такое произносить – это что?
Николай Щекин:
Это отголоски незаконченности Второй мировой войны. Все-таки не поставили тогда точку. Все-таки и Иосиф Виссарионович, и многие другие механизмы сработали так, что дали возможность: ладно, обретайте свою государственность, бог с вами. Надо всегда ставить точку. Пусть она будет, как и с бандеровцами: была война – будет жестче. Может быть, не получили бы мы сегодня то, что получаем. Не по Сеньке и шапка. Эстония, Латвия и Литва. Они взялись нас осуждать и нам указывать, что нам делать, куда ездить. Вы представляете, какая диктатура в самой Эстонии, в самом обществе?
Григорий Азаренок:
Вообще, Прибалтика – это фашистские три государства, три карлика, которые уже всех достали. Сегодня, кстати, Китай пригрозил ответить Литве за посещение делегацией Тайваня. Вот вы просто поймите, что так или иначе рано или поздно, если вы будете так себя вести, что мы, Россия, наш союз. Вы угрожаете нам, вы дергаете медведя за усы. Рано или поздно медведь рыкнет! Да так, что вы портки загадите и не успеете убежать никуда.
Николай Щекин:
Идет передел мира. И даже поездка Нэнси Пелоси, я прихожу к выводу, была выгодна всем. Была выгодна США, чтобы спровоцировать Китай. Была выгодна Китаю, чтобы показать свою мощь. Была выгодна России, чтобы сделать свои определенные моменты. И главное, что эта поездка дала. Она, в принципе, почти окончательно провела водораздел между странами, кто за США и кто за свободный остальной весь мир. Вот это очень важная позиция была. Идет передел мира, причем очень жесткий. За трудовые ресурсы, за материальные ресурсы.
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