«Потому что Лукашенко». Почему Беларусь – это кость в горле для глобальных финансовых спекулянтов?

Михаил Делягин, депутат Государственной думы России:

В Беларуси за воровство сажают в тюрьму, а не в начальственные кресла. Я думаю, что есть, конечно, исключения, но это именно исключение, а не правило. И российские либералы этого простить не могут категорически. У меня были в свое время дискуссии с белорусскими либералами, которые рассказывали, как в Беларуси все плохо и неэффективно, и нужно сделать, как в Польше или Болгарии. Я их всегда спрашиваю: ребят, а почему у вас вообще существует машиностроение? В принципе почему оно существует? Почему вы между Россией и Германией, а у вас есть машиностроение? Как такое могло случиться? Ну да, Лукашенко. Хорошо. А почему у вас есть сельское хозяйство? У вас Краснодарский край недалеко, Ставропольский край недалеко, Украина под боком, в Польше все это на европейских грантах существует, и субсидии. Почему у вас существует сельское хозяйство? Ну, потому что Лукашенко. Тогда в чем претензии? В том, что Беларусь существует? Беларусь своим примером отрицает либеральную ложь. Лукашенко отрицает своей политикой фундаментальную позицию, что руководства государств должны быть ответственны перед глобальными финансовыми спекулянтами, а не перед своими народами. За это его ненавидели. Беларусь – кость в горле для глобальных финансовых спекулянтов.

И когда стало понятно, что, с одной стороны, по итогам 2014-2015 годов ликвидировать Россию не удастся, подготовка к накачке украинского фашизма для уничтожения России, для нанесения России неприемлемого ущерба еще не заканчивалась, в качестве промежуточного этапа подрыва России была совершена попытка этого государственного переворота, то есть превращение Беларуси в некоторый аналог Прибалтики, в Северную Молдавию и так далее. Это была классическая попытка госпереворота. Почему не удалось совершить государственный переворот? Как обычно, есть причина тактическая и фундаментальная. Тактическая причина заключается в том, что не было неизвестных снайперов. Было два дня, когда я просто сидел и ждал, когда появится неизвестный снайпер, по стандартным лекалам. И тогда ситуация могла бы выйти из-под контроля. Они не появились. Я думаю, что сработали органы безопасности белорусского государства. В данном случае сыграла свою роль, во-первых, добросовестность белорусского государства, уникальная не только на постсоветском пространстве, но и в Европе, потому что белорусское государство реально служит народу. Да, ресурсы скудные, возможностей не очень много, но то, что люди стараются, видят все и понимают все. Основная проблема белорусского бизнеса в России была очень долгое время. За методы вхождения на российский рынок, которые у нас многими считаются привычными, в Беларуси сажают в тюрьму. Это реально была проблема интеграции, в определенной степени остается. Но самый главный фактор – это добросовестность белорусского государства.

Читайте также:

«Они были абсолютно неадекватны в своих оценках». Как украинцы отрабатывали тему спецоперации в интернете?

Депутат российской Госдумы: 35 лет национального предательства в России не закончились

Делягин: рабочий, который стоял у конвейера, перестал быть символом научно-технической революции