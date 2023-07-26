Шойгу не просто так поехал в Северную Корею. В чём здесь символизм?

Андрей Лазуткин, политолог:

Тут же что было накануне? Приезжал еще премьер-министр Южной Кореи в Украину. И вот эта тема с Кореями очень важная. Что сегодня Украине предлагают, что мы говорили с вами про зоны контроля – это именно сценарии Южной и Северной Кореи. То есть американцы заходят (или поляки, не знаю, британцы) на Южную Корею, на Западную Украину, а нам остается вот как бы Корея Северная, то есть юго-восток. И дальше как бы идет такая замороженная война. То есть есть какая-то буферная зона, как и там, где стоят войска, где гарантированно происходит взаимное уничтожение. И, в принципе, кто бы первый ни начал, это, скорее всего, приведет к уже обоюдному уничтожению. То есть вот такая заморозка, но с гарантией того, что конфликт можно разморозить в любой момент.

Украинцы думают сегодня о варианте Южной Кореи. То, что они хотели в НАТО, чтобы их взяли, их же не берут. А Южная Корея тоже не в НАТО. У нее такой статус, типа ключевой союзник в регионе. Что-то такого плана. Украине, скорее всего, пообещают дать такого союзника, и туда зайдут войска. Поэтому вы правильно сказали, что не просто так Шойгу поехал в Северную Корею. Это определенный символизм, конечно. И мы показываем, что мы, скорее всего, готовы к такому варианту развития событий.

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