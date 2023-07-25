«Победа Украине не нужна, надо постоянная война». Почему СВО затягивается?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим рабочую поездку Александра Лукашенко в Россию. В гостях политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Затеяли эту войну в центре Европы. Все эти противоречия сжигать, спихивать туда, снова запустить маховик военно-промышленного комплекса и через смерть и убийство цивилизация, которая растет на убийстве и крови. На смерти.

Петр Петровский, политолог:

С другой стороны, выбить через эту войну Россию из вот этого глобального противостояния.

Григорий Азаренок:

Хотя Россия так стремилась хоть душкой, хоть чучелом войти в это международное разделение труда, капитализм. Нет! Все равно что-то мешает. Вот это православие, вот этот код, трудовая этика, советский опыт. Все равно это мешает.