«Победа Украине не нужна, надо постоянная война». Почему СВО затягивается?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим рабочую поездку Александра Лукашенко в Россию. В гостях политолог Петр Петровский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Затеяли эту войну в центре Европы. Все эти противоречия сжигать, спихивать туда, снова запустить маховик военно-промышленного комплекса и через смерть и убийство цивилизация, которая растет на убийстве и крови. На смерти.
Петр Петровский, политолог:
С другой стороны, выбить через эту войну Россию из вот этого глобального противостояния.
Григорий Азаренок:
Хотя Россия так стремилась хоть душкой, хоть чучелом войти в это международное разделение труда, капитализм. Нет! Все равно что-то мешает. Вот это православие, вот этот код, трудовая этика, советский опыт. Все равно это мешает.
Петр Петровский:
Я бы даже сказал, широта взгляда. С другой стороны, то, что Россия, кстати, ввязалась в такой бой, в который, к слову, Китай до сих пор не ввязался. Вопрос Тайваня еще не решен. А здесь то, что мы, Россия… Какая их логика? Россия рано или поздно победит в СВО. Все вот эти подачки какого-то барахла, я по-другому не могу назвать, сравним. Итоги саммита НАТО возьмем. 25 каких-то «Леопардов» первых, то есть это хуже уровня, это танк Т-55. Вот 25 Т-55 взяли, передали. Что это за количество? Сколько танков в Курской битве?
Петр Петровский, политолог:
Победа Украине не нужна, надо постоянная война.
Петр Петровский:
В Курской битве было тысячи с двух сторон, а тут 25. Для чего это надо? Максимум разрушений, максимум жертв, а потом уничтоженную, разрушенную страну дать России, чтобы та еще 20 лет ее восстанавливала. Вот их простая логика. Выбить Россию таким образом.
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