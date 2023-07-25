Прямой эфир

«Победа Украине не нужна, надо постоянная война». Почему СВО затягивается?

25 июля 2023 20:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим рабочую поездку Александра Лукашенко в Россию. В гостях политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:
Затеяли эту войну в центре Европы. Все эти противоречия сжигать, спихивать туда, снова запустить маховик военно-промышленного комплекса и через смерть и убийство цивилизация, которая растет на убийстве и крови. На смерти.

Петр Петровский, политолог:
С другой стороны, выбить через эту войну Россию из вот этого глобального противостояния.

Григорий Азаренок:
Хотя Россия так стремилась хоть душкой, хоть чучелом войти в это международное разделение труда, капитализм. Нет! Все равно что-то мешает. Вот это православие, вот этот код, трудовая этика, советский опыт. Все равно это мешает.

«Победа Украине не нужна, надо постоянная война». Почему СВО затягивается?-1

Петр Петровский:
Я бы даже сказал, широта взгляда. С другой стороны, то, что Россия, кстати, ввязалась в такой бой, в который, к слову, Китай до сих пор не ввязался. Вопрос Тайваня еще не решен. А здесь то, что мы, Россия… Какая их логика? Россия рано или поздно победит в СВО. Все вот эти подачки какого-то барахла, я по-другому не могу назвать, сравним. Итоги саммита НАТО возьмем. 25 каких-то «Леопардов» первых, то есть это хуже уровня, это танк Т-55. Вот 25 Т-55 взяли, передали. Что это за количество? Сколько танков в Курской битве?

Петр Петровский, политолог:
Победа Украине не нужна, надо постоянная война.

Петр Петровский:
В Курской битве было тысячи с двух сторон, а тут 25. Для чего это надо? Максимум разрушений, максимум жертв, а потом уничтоженную, разрушенную страну дать России, чтобы та еще 20 лет ее восстанавливала. Вот их простая логика. Выбить Россию таким образом.

Читайте также:

Петровский: «Белорусы – это не национальность, это ценности, мировоззрение, смысл жизни»

Почему Россия сделала правильно, что не вступила в НАТО, и как на это повлияла Беларусь? Рассказал Петровский

Азарёнок: «Мы последние в этом мире, кто защищает нормальность»

# Международная политика # Григорий Азарёнок # Петр Петровский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Самолёт упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея
25 июля 2023 20:24

Самолёт упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея

СМИ: Варшава делает всё, чтобы втянуть поляков в войну с Россией
25 июля 2023 20:21

СМИ: Варшава делает всё, чтобы втянуть поляков в войну с Россией

Минобороны РФ: российские военнослужащие освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении
25 июля 2023 17:20

Минобороны РФ: российские военнослужащие освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении