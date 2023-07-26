Новости Беларуси. ЧВК «Вагнер» продолжает совместные тренировки с нашими силовиками. Сегодня они посетили учебный полигон белорусских внутренних войск. Дронщики, штурмовики, артиллеристы – во всем мире нет лучших специалистов.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Григорий Азаренок, СТВ: Они хотят в Жешув? А может, в Варшаву? Так почему мужикам не глянуть на шпили какого-нибудь Берлина? Ведь там давненько не звучал Рихард Вагнер.

Дрищат. Дрищет Польша, дрищет Литва, дрищет Бандеростан. Как оказалось, никакие не уголовники заехали в Беларусь, а элитное подразделение. Лучшие бойцы на этой планете. Те, кто бивал вас, давал вам по щам и наглым носярам везде – от Африки до Соледара и Бахмута.

Сколько вы там всего придумывали, чтобы остановить «Полет валькирий»? «Моцарт»? Blackwater? Полсотни тысяч элитных укрвояк? И где они? А «вагнера» здесь, у нас.

А если, например, ребята захотят в турне? Почему наши пограничники должны их останавливать? Из всех договоров о сотрудничестве по охране рубежей вы сами в одностороннем порядке вышли. И если даже невооруженные мигранты сотнями проходят ваши гнилые стены, то что уж говорить о настоящих военспецах.

А в это время вместе с «музыкантами» тренируется белорусская армия. Тренируются внутренние войска. Артиллеристы, дронщики, штурмовики. Мы будем второй армией мира. Повоевать хотите, козлы? Где ваши полки ды харугвы? Да начнется свинорез.

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