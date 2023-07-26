«20 минут в соцсетях». Как ограничить ребёнку время в интернете?

Интернет и соцсети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, а у страха остаться без гаджета появился специальный термин – номофобия. Никого не удивляют люди, которые часами залипают в экран, не обращая внимания на реальность вокруг них. Одно дело, когда это взрослые, но если речь идет о детях? О том, можно ли понять, какую жизнь ведет ребенок по ту сторону экрана, и как защитить его от дурного влияния интернета, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как обезопасить все-таки детей? Мне кажется, век цифровизации – если подкладывать постоянно соломку, может быть, ребенок вырастет и не будет готов? Потому что и у взрослых сейчас в соцсетях есть хейтеры, которые пишут гадости. Здесь, мне кажется, должен быть человек подготовлен. На ваш взгляд как?
Ольга Лапотка, воспитатель дошкольного образования:
Как обезопасить детей? Контролировать.
Алеся Лакина:
Что значит контролировать – читать переписки?
Ольга Лапотка:
Доверяй, но проверяй – наверное, так было бы лучше. Я мама двух подростков, у нас договор с детьми. Я тоже являюсь примером. То есть, если я запрещаю сидеть, говорю, что давайте мы сейчас не будем сидеть – это не значит, что они не сидят, а я сижу. То есть собственный пример, естественно, безусловно, важен. Мы договариваемся, что сидим, например, 20 минут в соцсетях, но после. То есть вначале все выполнено – то, что должно быть выполнено по школе, а потом уже разрешено сидеть. У детей есть код, у одного и второго, то есть это защита личного пространства. Вначале я не понимала, для чего телефоны на кодах, но потом они мне объяснили, что, мама, приходим в школу мы с телефонами. Я бы не хотел, чтобы кто-то залез в мой телефон, там есть личное пространство. Я говорю: «Отлично, но по первому моему требованию я бы хотела посмотреть». У нас проблема решена. Код есть, но не так часто я требую, но могу спросить: «Давай». Такой контроль, наверное, где-то дисциплинирует как меня, так и ребят – границы.
«Могут быть привлечены к ответственности». Какое наказание грозит за буллинг в соцсетях – подробнее здесь.