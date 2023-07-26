«20 минут в соцсетях». Как ограничить ребёнку время в интернете?

Интернет и соцсети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, а у страха остаться без гаджета появился специальный термин – номофобия. Никого не удивляют люди, которые часами залипают в экран, не обращая внимания на реальность вокруг них. Одно дело, когда это взрослые, но если речь идет о детях? О том, можно ли понять, какую жизнь ведет ребенок по ту сторону экрана, и как защитить его от дурного влияния интернета, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как обезопасить все-таки детей? Мне кажется, век цифровизации – если подкладывать постоянно соломку, может быть, ребенок вырастет и не будет готов? Потому что и у взрослых сейчас в соцсетях есть хейтеры, которые пишут гадости. Здесь, мне кажется, должен быть человек подготовлен. На ваш взгляд как?