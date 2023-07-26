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Политолог: гражданские суда постоянно использовались для перемещения оружия на территорию Украины

26 июля 2023 17:36
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Какие бы тучи ни сгущались над зерновыми полями страны, мы рассчитываем на себя и свою организованность. Но тучи сгустились и над зерновой сделкой. И, похоже, Запад это застало врасплох, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жест гуманизма со стороны Кремля коллективный Запад использовал, как может это сделать коллективный Запад. Зерновые караваны превращали в троянского коня.

Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна.

Политолог: гражданские суда постоянно использовались для перемещения оружия на территорию Украины-1

Владимир Киреев, политолог (Россия):
Многократно гражданские суда использовались в качестве площадок для диверсий. Например, удары беспилотных средств по российским военным кораблям осенью 2022 года. Кроме того, существует информация, что гражданские суда постоянно использовались для перемещения оружия и боеприпасов на территорию Украины, что также является нарушением части сделки.

​«Закрома нашей Родины будут пополняться». В Минсельхозпроде прокомментировали первый серьезный рубеж уборочной. Подробнее здесь.

# Международная политика # общество # Владимир Киреев # Евгений Пустовой # Фотофакт

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