Политолог: гражданские суда постоянно использовались для перемещения оружия на территорию Украины

Какие бы тучи ни сгущались над зерновыми полями страны, мы рассчитываем на себя и свою организованность. Но тучи сгустились и над зерновой сделкой. И, похоже, Запад это застало врасплох, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жест гуманизма со стороны Кремля коллективный Запад использовал, как может это сделать коллективный Запад. Зерновые караваны превращали в троянского коня.