Какие бы тучи ни сгущались над зерновыми полями страны, мы рассчитываем на себя и свою организованность. Но тучи сгустились и над зерновой сделкой. И, похоже, Запад это застало врасплох, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жест гуманизма со стороны Кремля коллективный Запад использовал, как может это сделать коллективный Запад. Зерновые караваны превращали в троянского коня.
Где на земле хозяин, уже госзаказ выполнен. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна.
Владимир Киреев, политолог (Россия):
Многократно гражданские суда использовались в качестве площадок для диверсий. Например, удары беспилотных средств по российским военным кораблям осенью 2022 года. Кроме того, существует информация, что гражданские суда постоянно использовались для перемещения оружия и боеприпасов на территорию Украины, что также является нарушением части сделки.
«Закрома нашей Родины будут пополняться». В Минсельхозпроде прокомментировали первый серьезный рубеж уборочной. Подробнее здесь.