Петровский: «Белорусы – это не национальность, это ценности, мировоззрение, смысл жизни»

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим рабочую поездку Александра Лукашенко в Россию. В гостях политолог Петр Петровский.

Петр Петровский, политолог:

После Лукашенко будет коллективный Лукашенко. И вопрос: где они будут?

Григорий Азаренок, СТВ:

В тюрьме, в эмиграции, на помойке.

Петр Петровский:

То есть они предали Родину, потеряли Родину, я им не завидую. Я вот лично им не завидую. Они живут отчужденно от собственного народа. Они предали этот народ, они выбрали эгоизм, который для них превыше альтруизма, общественных ценностей, народных ценностей, государственных ценностей. И что-то говорят. Они продвигали вот этот антропологический переход. Ну кто? Колесникова – женские марши вот эти, 2020-й год. Понятно, какая идеология за этим стоит. Понятно, какие ценности. Точно не белорусская идеология. Точно не белорусские ценности.

Григорий Азаренок:

Индивидуализм, капитализм, либерализм – это все сатанизм.