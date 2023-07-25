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Петровский: «Белорусы – это не национальность, это ценности, мировоззрение, смысл жизни»

25 июля 2023 19:25
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим рабочую поездку Александра Лукашенко в Россию. В гостях политолог Петр Петровский.

Петровский: «Белорусы – это не национальность, это ценности, мировоззрение, смысл жизни»-1

Петр Петровский, политолог:
После Лукашенко будет коллективный Лукашенко. И вопрос: где они будут?

Григорий Азаренок, СТВ:
В тюрьме, в эмиграции, на помойке.

Петр Петровский:
То есть они предали Родину, потеряли Родину, я им не завидую. Я вот лично им не завидую. Они живут отчужденно от собственного народа. Они предали этот народ, они выбрали эгоизм, который для них превыше альтруизма, общественных ценностей, народных ценностей, государственных ценностей. И что-то говорят. Они продвигали вот этот антропологический переход. Ну кто? Колесникова – женские марши вот эти, 2020-й год. Понятно, какая идеология за этим стоит. Понятно, какие ценности. Точно не белорусская идеология. Точно не белорусские ценности.

Григорий Азаренок:
Индивидуализм, капитализм, либерализм – это все сатанизм.

Петровский: «Белорусы – это не национальность, это ценности, мировоззрение, смысл жизни»-4

Петр Петровский:
Так вот, дорогие вы мои, те, кто за это выступают, поймите, вы по морально-этическим и философским, мировоззренческим взглядам не белорусы. Я считаю, что белорусы – это не национальность, это ценности, мировоззрение, смысл жизни. Вы по смыслу жизни, по ценностям никакие не белорусы. Вы либералы, ваша национальность – либерализм. Вы предатели Родины. Все.

Григорий Азаренок:
Враги народа, абсолютно правильно. Кстати, по поводу подавления врагов народа, вот очень хороший пост. Вчера ближе к ночи написал Александр Дугин, что нам надо не просто не стесняться, а институализировать то понятие, что мы подавляем врагов народа и боремся за существование нашего государства.

Петр Петровский:
Нам надо закон о репрессиях. Они должны быть полностью легализованы. Мы должны называть своими именами.

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# Государственная политика # общество # Петр Петровский # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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