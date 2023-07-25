Почему Россия сделала правильно, что не вступила в НАТО, и как на это повлияла Беларусь? Рассказал Петровский

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим рабочую поездку Александра Лукашенко в Россию. В гостях политолог Петр Петровский.

Петр Петровский, политолог:

Представьте, 1990-е годы, когда все страны, в том числе Россия, как Путин сказал, хотели в НАТО и бежали туда сломя голову. Что сделал Лукашенко? Лукашенко своим выбором геополитическим, своим морально-этическим выбором, своим президентством изменяет полностью тренд, разрывает этот тренд и делает вызов в том числе одурманенным внутри России тогда элитам. То есть тренд меняется. Постепенно в России начинают трезветь: ага, НАТО, какое НАТО? И тут бац – одна революция цветная, вторая революция.

Григорий Азаренок, СТВ:

Как от дрожжей вся субстанция начинает заквашиваться. Вот мы стали теми дрожжами, которые…

Петр Петровский:

Начали преображать саму Россию. Я бы вот так очертил. Более того, мы стали тем центром, на который начали смотреть недовольные многие, оппозиционно настроенные к собственным элитам на Западе. Люди рассказывают. Депутаты Европарламента…