Почему Россия сделала правильно, что не вступила в НАТО, и как на это повлияла Беларусь? Рассказал Петровский

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим рабочую поездку Александра Лукашенко в Россию. В гостях политолог Петр Петровский.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим рабочую поездку Александра Лукашенко в Россию. В гостях политолог Петр Петровский.
Петр Петровский, политолог:
Представьте, 1990-е годы, когда все страны, в том числе Россия, как Путин сказал, хотели в НАТО и бежали туда сломя голову. Что сделал Лукашенко? Лукашенко своим выбором геополитическим, своим морально-этическим выбором, своим президентством изменяет полностью тренд, разрывает этот тренд и делает вызов в том числе одурманенным внутри России тогда элитам. То есть тренд меняется. Постепенно в России начинают трезветь: ага, НАТО, какое НАТО? И тут бац – одна революция цветная, вторая революция.
Григорий Азаренок, СТВ:
Как от дрожжей вся субстанция начинает заквашиваться. Вот мы стали теми дрожжами, которые…
Петр Петровский:
Начали преображать саму Россию. Я бы вот так очертил. Более того, мы стали тем центром, на который начали смотреть недовольные многие, оппозиционно настроенные к собственным элитам на Западе. Люди рассказывают. Депутаты Европарламента…
Григорий Азаренок:
Это еще впереди, потому что все предыдущие 30 лет западные элитки глобалистские свой народ еще подкармливали вот этими баксами, которые они разграбили на постсоветском пространстве. Но баксы эти заканчиваются.
Петр Петровский:
Я расскажу про одного геополитика французского Эмерика Шопрада, который, будучи депутатом Европарламента, это были 2010-е годы, пять-семь тому назад, посетил Минск инкогнито. И он сказал, что он хочет, чтобы Франция ориентировалась вот именно на такой строй, как у нас.
Григорий Азаренок:
Ну, естественно, это де Голль, примерно. Вот мы похожи на де Голля.
Петр Петровский:
Вот, пожалуйста, Лешек Сыкульский, геополитик польский, председатель польского геополитического общества, он прямо говорит, что нравится вам Беларусь, не нравится, но она удерживает порядок. Более того, он говорит, что именно христианство, православие является причиной и основой того, что Россия выступает геополитическим полюсом.
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