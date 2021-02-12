Сергей Сивец: изменения назрели именно применительно к четвертому разделу Конституции

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. Алена Сырова, ведущая СТВ:

Сергей Михайлович, а вы как считаете, года хватит?

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Давайте я все-таки отвечу на первоначальный вопрос: стоит ли тех трат (материальных в первую очередь) замена или изменение Конституции. Конституция – это общественный договор, это наше с вами согласие, это наше единство, это наше развитие. Это цены не имеет и в стоимостном выражении не должно никаким образом определяться. Наша задача сейчас, если мы подходим к изменению Конституции, определить парадигму этих изменений. Повестка VI Всебелорусского народного собрания, диалоговые площадки, которые проходили до этой национальной площадки, говорят о том, что изменения назрели. Но назрели в каком плане? Именно применительно к четвертому разделу Конституции – Президент, парламент, правительство, суд – политической системе нашего государства. С точки зрения распределения баланса ответственности за судьбу страны между ветвями власти и главой государства, который сегодня несет всю полноту этой ответственности за судьбу нашего государства.

Алена Сырова:

Сергей Михайлович, ваша цитата: «Даже абсолютно идеальная норма права не станет эффективным регулятором складывающихся общественных отношений без формирования надлежащего уровня правовой культуры и правосознания личности». Можно подробнее о том, что вы вкладывали в эту фразу? Сергей Сивец:

Норма права – это регулятор общественных отношений. Кирилл Казаков:

То есть это Конституция?