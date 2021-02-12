Сергей Сивец: изменения назрели именно применительно к четвертому разделу Конституции
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Алена Сырова, ведущая СТВ:
Сергей Михайлович, а вы как считаете, года хватит?
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Давайте я все-таки отвечу на первоначальный вопрос: стоит ли тех трат (материальных в первую очередь) замена или изменение Конституции. Конституция – это общественный договор, это наше с вами согласие, это наше единство, это наше развитие. Это цены не имеет и в стоимостном выражении не должно никаким образом определяться. Наша задача сейчас, если мы подходим к изменению Конституции, определить парадигму этих изменений. Повестка VI Всебелорусского народного собрания, диалоговые площадки, которые проходили до этой национальной площадки, говорят о том, что изменения назрели. Но назрели в каком плане? Именно применительно к четвертому разделу Конституции – Президент, парламент, правительство, суд – политической системе нашего государства. С точки зрения распределения баланса ответственности за судьбу страны между ветвями власти и главой государства, который сегодня несет всю полноту этой ответственности за судьбу нашего государства.
Алена Сырова:
Сергей Михайлович, ваша цитата: «Даже абсолютно идеальная норма права не станет эффективным регулятором складывающихся общественных отношений без формирования надлежащего уровня правовой культуры и правосознания личности». Можно подробнее о том, что вы вкладывали в эту фразу?
Сергей Сивец:
Норма права – это регулятор общественных отношений.
Кирилл Казаков:
То есть это Конституция?
Сергей Сивец:
Естественно. Высшая юридическая сила. Но по большому счету это оболочка, которая облекает тот уровень общественных отношений, который по факту уже сложился и где-то предопределяет дальнейшую тенденцию развития. При этом она накладывает определенные обязанности по выполнению на субъекты права. То есть должен формироваться определенный уровень правосознания с точки зрения тех правовых установок, которые будут закладываться в сознание каждого гражданина на основе Конституции и последующего отраслевого законодательства. И если мы не заложим правильные гражданские установки в сознание всех наших граждан…
Алена Сырова:
Как закладывать?
Сергей Сивец:
Через повышение уровня той же правовой культуры, воспитание.