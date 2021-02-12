Николай Щёкин: Конституция как инструмент, как формат отвечает сегодняшним требованиям. Не надо какой-то кардинальной реформы

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Второй день Всебелорусского народного собрания в Минске. 2 700 человек, которые представляют все регионы нашей страны, все социальные группы, обсуждаются вопросы тоже практически все. Крайне сложно выделить какую-то самую главную тему, о которой и вчера, и сегодня говорил как Президент, так и делегаты. Но, наверное, главное медийное ожидание, которое было услышано еще задолго и рефреном повторялось как в государственных, так и в так называемых оппозиционных СМИ – это поправки в Конституцию, время референдума, что же будет с нашей Конституцией. Сегодня наконец-то был озвучен этот план. Президент назвал и сроки, и возможную дату референдума. Она должна быть назначена где-то на январь 2022 года и совпасть с региональными выборами. Мне кажется, это не самое главное. Потому что главной станет та работа, которую будут вести законодатели и специалисты различного уровня, чтобы провести большую работу – приведение к новой Конституции законопроектов в нашей стране.

Николай Сергеевич, скажите как человек, который давно занимается политологией, действительно ли Конституция новая так важна? Либо все-таки обсуждение каких-то социальных вопросов, экономики должно было стать краеугольным камнем, а не Конституция?