Александр Лукашенко: в течение этого года мы Конституцию подготовим

Новости Беларуси. Любые преобразования должны исходить из национальных интересов. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 февраля, подводя итоги шестого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Любые преобразования должны исходить из национальных интересов. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 февраля, подводя итоги шестого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первую очередь Президент выразил признательность всем участникам форума. Это более 2,5 тысяч белорусов, неравнодушных к судьбе своей страны. Глава государства призвал делегатов не терять политической активности, использовать в жизни опыт, полученный в народной дискуссии. Важно предметно и доступно донести все решения форума до земляков.
Итоговый багаж собрания велик: утверждены основные положения программы социально-экономического развития на пятилетку. В разработке – перераспределение полномочий между ветвями власти и на местах. Отдельно Александр Лукашенко отметил вопрос конституционных изменений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мною сказано, что в течение этого года мы Конституцию подготовим. Я обращаюсь ко всем вам и к той будущей конституционной комиссии (уверен, что большинство будет в этой комиссии из вас): мы должны выполнить то, что обещано главой государства. Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме, возможно, совместив его принятие с… По-моему, у нас там местные выборы. Думаю, это будет нормально, это будет определенная экономия средств. Нам придется откорректировать сотни законов и, может быть, тысячи нормативно-правовых актов, и разного рода ведомственных инструкций, которые уже в законодательство не входят, но также играют определенную роль в жизни нашего общества.
Народная полемика – толчок для изменения множества законодательных аспектов. Однако, уверен Президент, любые перемены должны быть достигнуты мирным путем эволюции. Начать необходимо с партийного строительства, чтобы высказывать мнения и аргументы по закону и без разногласий. Кроме того, повышенного внимания требуют не только политические вопросы, но и житейские темы. В повестке скорых изменений – целевой набор в вузы, цены на лекарства, строительство арендного жилья, разработка собственной вакцины от коронавируса.
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