Александр Лукашенко: в течение этого года мы Конституцию подготовим

Новости Беларуси. Любые преобразования должны исходить из национальных интересов. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 февраля, подводя итоги шестого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь Президент выразил признательность всем участникам форума. Это более 2,5 тысяч белорусов, неравнодушных к судьбе своей страны. Глава государства призвал делегатов не терять политической активности, использовать в жизни опыт, полученный в народной дискуссии. Важно предметно и доступно донести все решения форума до земляков. Итоговый багаж собрания велик: утверждены основные положения программы социально-экономического развития на пятилетку. В разработке – перераспределение полномочий между ветвями власти и на местах. Отдельно Александр Лукашенко отметил вопрос конституционных изменений.