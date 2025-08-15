Предприятию «Белкнига» исполняется 80 лет

Крупнейшая книжная сеть страны. Предприятию «Белкнига» сегодня, 15 августа, исполняется 80 лет. За десятилетия работы оно стало признанным брендом для всех, кто ищет хорошую литературу, учебные пособия, подарочные издания или просто интересную книгу для досуга, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ассортимент всех 86 магазинов сети формируется с учетом современных тенденций и интересов читателей. А сотрудничество с отечественными и зарубежными издательствами позволяет предлагать широкий выбор. В магазинах «Белкниги» стремятся учитывать потребности каждого покупателя. Удобная выкладка, вежливое обслуживание и регулярные акции – все это делает покупки по-настоящему комфортными. Кроме продажи книг, важная часть работы – поддержка литературной жизни. Встречи с авторами, презентации новых изданий, автограф-сессии – все это помогает ближе познакомиться с современной белорусской литературой и ее творцами.