Александр Лукашенко: создавая новую Конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы можем сколько угодно создать здесь фантомов и сказать, что мы через год или в этой пятилетке станем процветающим государством. И кто в это поверит? И не потому что мы не можем, не потому что у нас нет богатств. А потому что мир ошалевший настолько неопределенный, что мы не знаем, что будет завтра. Каким путем пойти? Вот мы определили этот путь, нащупали его, исходя из нашего опыта, исходя из нашей жизни. Вы уверены, что завтра на нас не обрушится какая-нибудь очередная пандемия, и нам придется корректировать этот курс? Я не уверен. Мы, конечно, будем это делать, мы будем стремиться, мы будем идти этим путем. И в эти неопределенные минуты, минуты неопределенности нашего будущего, мы как никогда должны быть аккуратны, осторожны и едины. Не время сегодня ломать и крошить. Поэтому, создавая новую Конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно. Говоря о возможных преобразованиях, мы должны, безусловно, исходить из собственных национальных интересов. Но, конечно, видя, что творится вокруг, помнить, что единственной ценностью, которая у нас есть, непререкаемой ценностью, являются суверенитет и независимость нашей страны.

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