Наши парни поедут воевать в Сирию? Отвечает командир авиационной бригады

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вопрос от людей, которые не вовлечены ни в военную тематику, ни в юридическую. Банальный такой семейный вопрос. Значит ли это, что после того, как мы вычеркнем понятие нейтралитета из Конституции, наши парни поедут воевать в Сирию?
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Не надо так буквально воспринимать.
Кирилл Казаков:
Каким образом это зарегулировано будет?
Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы:
Я думаю, что нет. Наши Вооруженные Силы оказывают очень интересную услугу. Услуга называется «национальная безопасность». Мы с вами 75 лет живем под мирным небом. Чтобы государство существовало, должна быть безопасность нашей страны в первую очередь. У нас есть Концепция развития и строительства Вооруженных Сил до 2030 года, есть две программы пятилетние, где прописаны конкретно пути решения: обеспечение боевого потенциала, боевая подготовка, сохранение кадрового потенциала, плюс постепенная модернизация Вооруженных Сил.
Алена Сырова, ведущая:
Что-то про то, что наши ребята могут уезжать и воевать в чьих-то интересах где-то там далеко, есть?
Андрей Лукьянович:
Это вариант исключенный. Мы будем находиться на своей родной земле и защищать нашу родную землю, наш родной дом.
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