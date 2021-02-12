Наши парни поедут воевать в Сирию? Отвечает командир авиационной бригады

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вопрос от людей, которые не вовлечены ни в военную тематику, ни в юридическую. Банальный такой семейный вопрос. Значит ли это, что после того, как мы вычеркнем понятие нейтралитета из Конституции, наши парни поедут воевать в Сирию?

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Не надо так буквально воспринимать.