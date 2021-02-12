Александр Лукашенко: у нас есть всё, чтобы достичь тех рубежей, к которым стремимся. Есть наше желание сохранить страну

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приняв Конституцию в течение предстоящих 11-12 месяцев, мы должны реализовать основные ее положения. Это тоже потребует изменения целого массива законов и законодательных актов. Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме, возможно, совместив его принятие (по-моему, у нас там местные выборы). Я думаю, это будет нормально, будет определенная экономия средств. Планы большие, перспективы серьезные. Для того чтобы достичь тех рубежей, к которым стремимся, у нас есть все: воля народа, люди, готовые вести коллективы к поставленным целям, наше желание сохранить страну.