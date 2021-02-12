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Александр Лукашенко: у нас есть всё, чтобы достичь тех рубежей, к которым стремимся. Есть наше желание сохранить страну

12 февраля 2021 20:13
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Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание 12 февраля завершило работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Обсуждали изменения в Конституцию, не обошли вниманием и острые вопросы.

Александр Лукашенко: у нас есть всё, чтобы достичь тех рубежей, к которым стремимся. Есть наше желание сохранить страну -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приняв Конституцию в течение предстоящих 11-12 месяцев, мы должны реализовать основные ее положения. Это тоже потребует изменения целого массива законов и законодательных актов. Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме, возможно, совместив его принятие (по-моему, у нас там местные выборы). Я думаю, это будет нормально, будет определенная экономия средств. Планы большие, перспективы серьезные. Для того чтобы достичь тех рубежей, к которым стремимся, у нас есть все: воля народа, люди, готовые вести коллективы к поставленным целям, наше желание сохранить страну.

Александр Лукашенко: у нас есть всё, чтобы достичь тех рубежей, к которым стремимся. Есть наше желание сохранить страну -4

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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