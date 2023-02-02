Сергей Лущ: «Не было бы нашего союзного блока, этой группировки, давно бы уже напали на нас»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим, как западный мир сходит с ума и развитие Союзного государства Беларуси и России. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и публицист Сергей Карнаухов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вы видите, как изменилась риторика киевского режима? То они начали, как рассказал Президент, пакт о ненападении просить и вообще… А ведь до этого нарратив был другой: нападем, разбомбим, захватим Минск, у нас эти полки созданы и все остальное. Сейчас попритихли.
Сергей Лущ, общественный деятель:
Риторика, конечно, изменяется, а нарратив остается прежним. По-другому как уловки со стороны киевского режима, наверное, нельзя воспринимать. И вообще, это нельзя, конечно, воспринимать всерьез, как, в общем-то, и ту фашистскую власть, которая сегодня в Киеве. Но самое главное для нас какие преимущества, если сконцентрироваться? Работает союзная безопасность. Обеспечена стабильность даже в этих сложных условиях, когда на юго-востоке фактически идут боевые действия, мы видим провокации регулярные в отношении Республики Беларусь. Но союзный купол, союзная группировка войск, которая регулярно проходит слаживания – это не единственные учения. Мы работаем, я так вижу, по всем направлениям. Впереди открытие новых центров подготовки союзных войск, можно теперь так сказать. Опять же, кто-то, недоброжелатели наши злопыхали, говорили: кто-то хочет кого-то захватить. Но давайте смотреть правде в глаза: не было бы сегодня такого слаживания, не было бы вот этой работы, не было бы нашего союзного блока, этой группировки, давно бы уже напали на нас. И со всеми потрохами попытались бы скушать.
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