Сергей Лущ: «Не было бы нашего союзного блока, этой группировки, давно бы уже напали на нас»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим, как западный мир сходит с ума и развитие Союзного государства Беларуси и России. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и публицист Сергей Карнаухов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы видите, как изменилась риторика киевского режима? То они начали, как рассказал Президент, пакт о ненападении просить и вообще… А ведь до этого нарратив был другой: нападем, разбомбим, захватим Минск, у нас эти полки созданы и все остальное. Сейчас попритихли.