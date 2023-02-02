Как стать участницей «Мисс Минск – 2023»? Побывали за кулисами кастинга

Новости Беларуси. Рост от 172-х и столичная прописка. В Национальной школе красоты проходит кастинг на конкурс «Мисс Минск – 2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выбирали красавиц, узнала наш корреспондент Арина Верховская.

Арина Верховская, корреспондент:

Сотни девушек: профессиональные модели и те, кто просто решил попытать удачу. Хорошие внешние данные, возраст от 18-ти до 24-х. И рост не ниже 172-х. А вот в роде занятий девушек не ограничивают. Дарья – студентка столичного педагогического университета. В будущем – воспитатель. Однако такая серьезная профессия не мешает воплощать творческие амбиции девушки.

Я пришла на конкурс, чтобы проявить себя, попробовать. Это будет мой четвертый конкурс красоты. Поэтому хочу опробовать свои силы, очень надеюсь, что пройду дальше.

– А как готовилась, может, диеты, спортзал?

– Я хореограф, в принципе, всегда в форме, поэтому правильное питание, конечно, в последние дни, а так обычный образ жизни вела.

– А чем планируешь удивлять жюри?

– Харизмой, настроением, улыбкой и, конечно, внешними данными.

В очереди на кастинг «Мисс Минск – 2023» – сотня конкурсанток. И каждая уверена – корона будет ее. Взгляд, харизма, походка от бедра и умение метко ответить на вопрос – вот основное оружие девушек.

Удивлять жюри будем своей харизмой, интеллектуальностью. Конечно, от походки все будет зависеть в первый и второй этап в купальниках и боди. Пришла доказать себе, что каждая девушка достойна звания и «Мисс Вселенная», и «Мисс Планета» – все что возможно. Главное – показать, что ты достойна этого места.

Этот конкурс – новая ступенька моего развития. Так сказать, выйти из зоны комфорта, получить новый опыт, знакомства, больше уверенности в себе.

Мне кажется, что мы обе очень талантливые, имеем свои достоинства, какие-то качества. Я не расстроюсь, если кто-то из нас не пройдет, но я верю, что мы пройдем. Обаятельный взгляд, завораживающие улыбки, нежные и запоминающиеся образы. Жюри предстоит выбрать 22 самых красивых и достойных побороться за титул «Мисс Минск».

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:

Безусловно, то, о чем вы говорите: о харизме, о моментах, где девушка умеет себя преподнести, какие-то таланты, рассказать о себе, безусловно, это любовь к своей Родине. Очень много критериев, которые касаются уже не только внешних данных.

Ирина Передня, директор дирекции специальных проектов СТВ:

ЗАО «Столичное телевидение» выступает информационным партнером конкурса красоты «Мисс Минск» и соорганизатором. Хочу сказать, что это не первый опыт участия в съемках подобного шоу, однако подходы к организации, тренды изменились, и вот нам приходится сейчас, с учетом интереса зрительской аудитории, продумывать, каким будет шоу на телевидении.