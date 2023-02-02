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Как стать участницей «Мисс Минск – 2023»? Побывали за кулисами кастинга

02 февраля 2023 18:06
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Новости Беларуси. Рост от 172-х и столичная прописка. В Национальной школе красоты проходит кастинг на конкурс «Мисс Минск – 2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выбирали красавиц, узнала наш корреспондент Арина Верховская.

Как стать участницей «Мисс Минск – 2023»? Побывали за кулисами кастинга-1

Арина Верховская, корреспондент:
Сотни девушек: профессиональные модели и те, кто просто решил попытать удачу. Хорошие внешние данные, возраст от 18-ти до 24-х. И рост не ниже 172-х.

А вот в роде занятий девушек не ограничивают. Дарья – студентка столичного педагогического университета. В будущем – воспитатель. Однако такая серьезная профессия не мешает воплощать творческие амбиции девушки.

Как стать участницей «Мисс Минск – 2023»? Побывали за кулисами кастинга-4

Я пришла на конкурс, чтобы проявить себя, попробовать. Это будет мой четвертый конкурс красоты. Поэтому хочу опробовать свои силы, очень надеюсь, что пройду дальше.
– А как готовилась, может, диеты, спортзал?
– Я хореограф, в принципе, всегда в форме, поэтому правильное питание, конечно, в последние дни, а так обычный образ жизни вела.
– А чем планируешь удивлять жюри?
– Харизмой, настроением, улыбкой и, конечно, внешними данными.

Как стать участницей «Мисс Минск – 2023»? Побывали за кулисами кастинга-7

В очереди на кастинг «Мисс Минск – 2023» – сотня конкурсанток. И каждая уверена – корона будет ее. Взгляд, харизма, походка от бедра и умение метко ответить на вопрос – вот основное оружие девушек.

Как стать участницей «Мисс Минск – 2023»? Побывали за кулисами кастинга-10

Удивлять жюри будем своей харизмой, интеллектуальностью. Конечно, от походки все будет зависеть в первый и второй этап в купальниках и боди. Пришла доказать себе, что каждая девушка достойна звания и «Мисс Вселенная», и «Мисс Планета» – все что возможно. Главное – показать, что ты достойна этого места.

Как стать участницей «Мисс Минск – 2023»? Побывали за кулисами кастинга-13

Этот конкурс – новая ступенька моего развития. Так сказать, выйти из зоны комфорта, получить новый опыт, знакомства, больше уверенности в себе.

Как стать участницей «Мисс Минск – 2023»? Побывали за кулисами кастинга-16

Мне кажется, что мы обе очень талантливые, имеем свои достоинства, какие-то качества. Я не расстроюсь, если кто-то из нас не пройдет, но я верю, что мы пройдем.

Обаятельный взгляд, завораживающие улыбки, нежные и запоминающиеся образы. Жюри предстоит выбрать 22 самых красивых и достойных побороться за титул «Мисс Минск».

Как стать участницей «Мисс Минск – 2023»? Побывали за кулисами кастинга-19

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:
Безусловно, то, о чем вы говорите: о харизме, о моментах, где девушка умеет себя преподнести, какие-то таланты, рассказать о себе, безусловно, это любовь к своей Родине. Очень много критериев, которые касаются уже не только внешних данных.

Как стать участницей «Мисс Минск – 2023»? Побывали за кулисами кастинга-22

Ирина Передня, директор дирекции специальных проектов СТВ:
ЗАО «Столичное телевидение» выступает информационным партнером конкурса красоты «Мисс Минск» и соорганизатором. Хочу сказать, что это не первый опыт участия в съемках подобного шоу, однако подходы к организации, тренды изменились, и вот нам приходится сейчас, с учетом интереса зрительской аудитории, продумывать, каким будет шоу на телевидении.

Как стать участницей «Мисс Минск – 2023»? Побывали за кулисами кастинга-25

Девушки с увлечением рассказывают о хобби и профессиональной деятельности. Некоторые заметно стесняются, однако жюри пытается их подбодрить и раскрепостить. Красивая интрига разрешится уже 24 марта. В финале конкурса станет известно имя обладательницы титула «Мисс Минск – 2023».

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# Конкурс красоты # общество # Арина Верховская # Божена Еремич # Ирина Передня # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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