«Никто под эту дудку плясать больше не будет». Почему Беларусь уже не будет смотреть на Запад?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим, как западный мир сходит с ума и развитие Союзного государства Беларуси и России. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и публицист Сергей Карнаухов.

Сергей Лущ, общественный деятель:

Союзное государство начало обретать свои контуры. Люди стали ощущать, что такое Союзное государство. Смотрите на динамику встреч. Правильно, мы идем, продвигаемся сейчас по всем направлениям, и это не пустые какие-то декламации, нет. Это системная работа во всех областях.