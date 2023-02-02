«Никто под эту дудку плясать больше не будет». Почему Беларусь уже не будет смотреть на Запад?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим, как западный мир сходит с ума и развитие Союзного государства Беларуси и России. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и публицист Сергей Карнаухов.
Сергей Лущ, общественный деятель:
Союзное государство начало обретать свои контуры. Люди стали ощущать, что такое Союзное государство. Смотрите на динамику встреч. Правильно, мы идем, продвигаемся сейчас по всем направлениям, и это не пустые какие-то декламации, нет. Это системная работа во всех областях.
Григорий Азаренок, СТВ:
Помните, как эти приезжали: так, нам не нравится ваш закон. МВФ говорил: налоги поднимите. Они приезжали с видом белых бванок [bwana – с суахили «хозяин, господин» – прим.ред].
Сергей Лущ:
Им стало понятно, что никто под эту дудку плясать больше не будет. И мы в какой-то степени после такой встряски тоже осознали свое единство, главные ценности этого единства, ценность союзничества. И сегодня прилагают максимум усилий, чтобы эти все нарративы реализовать. Если мы будем перечислять, то не хватит и передачи, но мы пошли сегодня на беспрецедентные шаги: создание национальных органов, программа импортозамещения. Сейчас 2 из 3 программ по безопасности уже на стадии финальной реализации фактически.
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