«Метод дефицита калорий». Какой диете можно отдать предпочтение? Личный опыт врача

Как похудеть к лету – вопрос, который действительно волнует многих и входит в топ популярных запросов в интернете. Ничего удивительного – сезон отпусков не за горами, и многие традиционно планируют провести его на море. После новогодних праздников миллионы женщин решаются на радикальные меры – морят себя голодом, садятся на всевозможные модные диеты, горстями едят таблетки в надежде на чудо и «умирают» в спортзале. О том, как похудеть и не сбросить здоровье с лишними килограммами, что выбрать – тренажерный зал, аппаратные процедуры или массаж и как высчитать формулу идеальной фигуры, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

В принципе, мы можем использовать диеты для похудения или это должно быть табу? Есть какие-то самые опасные, которые вообще ни в коем случае использовать не стоит?