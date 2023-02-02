«Метод дефицита калорий». Какой диете можно отдать предпочтение? Личный опыт врача

Как похудеть к лету – вопрос, который действительно волнует многих и входит в топ популярных запросов в интернете. Ничего удивительного – сезон отпусков не за горами, и многие традиционно планируют провести его на море. После новогодних праздников миллионы женщин решаются на радикальные меры – морят себя голодом, садятся на всевозможные модные диеты, горстями едят таблетки в надежде на чудо и «умирают» в спортзале. О том, как похудеть и не сбросить здоровье с лишними килограммами, что выбрать – тренажерный зал, аппаратные процедуры или массаж и как высчитать формулу идеальной фигуры, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
В принципе, мы можем использовать диеты для похудения или это должно быть табу? Есть какие-то самые опасные, которые вообще ни в коем случае использовать не стоит?
Евгения Тимошенко, заведующая терапевтическим отделением 29-й городской клинической поликлиники г. Минска:
Диеты бывают разные. Ко всему человек должен подходить разумно. Во всем должна быть гармония и все должно быть сбалансировано, как в жизни, так и в питании.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Евгения, вы сама как женщина когда-нибудь сидели на диетах?
Евгения Тимошенко:
Конечно же, как и все. Я использовала метод дефицита калорий, то есть строгих диет никаких не соблюдала. Пища должна быть при диете рационально подобрана. То есть если при нормальном соотношении, обычном весе мы живем обычной жизнью, то количество белков, жиров, углеводов должно быть в соотношении 40-30-30, то когда мы диетничаем, я старалась поменьше употреблять жирной пищи и побольше белковой. Похудела я методом дефицита калорий.
Алеся Лакина:
Долго ли это продолжалось?
Евгения Тимошенко:
Да.
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