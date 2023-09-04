Что делать, чтобы белорусы не ехали «на закупы» в Белосток? Обсудили эксперты

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» врывается в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остаются стремления к поиску ответов на злобу дня.

Алена Сырова, СТВ:

Вопрос к молодому поколению Беларуси. Как считаешь, есть это разделение на запад и восток в нашей стране или нет? Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Мне кажется, его нет. Это только выдуманная точка зрения, навязанная теми, кто хочет в нашем обществе какой-то раскол, какие-то клише вешать. Кирилл Казаков, СТВ:

Слушай, а «карта поляка», например? Поляки действительно четко понимают: нужно здесь открыть могилу какому-нибудь погибшему из Армии Крайовой, нужно здесь какой-то Дом польский поставить, тут – еще что-то. И это прежде всего Западной Беларуси касалось. Как с этим бороться? Никита Рачиловский:

Мы все говорим про сохранение исторической памяти. Мы понимаем, что эти процессы будут направлены на молодежь, чтобы они росли, понимали, ретранслировали, правильные тезисы закладывали. Здесь наши общественные организации, объединения, партии и представители гражданского общества работают сквозь призму гражданского патриотического воспитания, чтобы молодежь знала эти историко-культурные, общественно-политически процессы. Кирилл Казаков:

А теперь просто. Я в 11 классе, я прихожу. У меня здесь польская музыка. В Гродно много людей слушают польский рок, потому что он там слушается в FM-станциях. В Пинске тоже польский FM есть? Юрий Бушик, Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома:

Нет. У нас украинский. Кирилл Казаков:

Неважно. В любом случае они слушают, они видят, они ездят. История «мы поехали на закупы в Белосток» еще не прошла. Я понимаю, что у нас все бренды есть, которые мы раньше там покупали. Но этот мещанский менталитет нужно повернуть. Громкими фразами «мы собрались и сделали» не поможешь.

Никита Рачиловский:

Если говорить уже про музыку, про польский рок и то, что слушает молодежь, про фильмы, которые мы снимаем… Мы должны понимать, что фильмы – это хороший фактор. Но в стране есть другие негативные факторы, которые влияют, и фильмами это не перекрыть. В частности то, что меня беспокоит и беспокоит довольно-таки значительную часть нашего общества. Почему в 2020 году некоторые люди хотели продать родную страну, а сегодня, в 2023 году, выступают с песней «Не прадаецца хата бацькоў»? Разве нормально? Что это за двойные стандарты? Алена Сырова:

У тебя какие-то претензии к группе конкретной? Никита Рачиловский:

Не только у меня, у довольно-таки большой части нашего общества. Давайте пойдем дальше, этот список можно расширять. Влад Кобяков, KOKO.BY, Сивчики, ДимДимычи. Это разве нормально – популяризация ЛГБТ, пропаганда гомосексуализма? Алена Сырова:

Давай вспомним прошлый год, 17 сентября, «Минск-Арена». И вся «Минск-Арена» подпевала этой песне. Никита Рачиловский:

Не все. Я не пел! Я не подпевал, я сидел! Алена Сырова:

Подпевали люди, мы можем поднять это видео. Вопрос в другом, что...

Никита Рачиловский:

Вы понимаете, в чем дело? Мы говорим про мощную социальную политику, которую проводит наш Президент. Она присутствует. Мы удивляемся, почему молодежь не хочет создавать семьи. А как она будет создавать семьи, когда пропаганда ЛГБТ у нас везде? Алена Сырова:

Ты сейчас содержание всех своих ток-шоу вместил в меня. Кирилл Казаков:

Никита, я согласен с твоим мнением, что оно имеет место. Но сейчас, когда мы начинаем навязывать всем этим людям, которых ты назвал, определенные ярлыки, это не способствует объединению. Никита Рачиловский:

Есть за что. Кирилл Казаков:

Есть понятие «всепрощение». В какой-то мере, может быть, эти люди к этому и не подходят. Но с другой стороны у каждого есть второй шанс. Рядом с тобой стоит Юрий Воскресенский. Если бы такие ярлыки были навешаны на него, Юрий Воскресенский бы не стоял здесь. У него этот шанс был. Я с тобой согласен, ты как гражданин и патриот имеешь право на это мнение. Но если бы люди не получали второго шанса… Никита Рачиловский:

Юрий воспользовался шансом, а те люди не воспользовались и не принесли общественное покаяние.